Begadang Membuatmu Mudah Konsumsi Camilan Tidak Sehat

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Mendapatkan tidur malam kurang dari 7 jam bisa meningkatkan peluang untukmu mengonsumsi camilan yang tidak sehat. Kurang tidur cenderung makan lebih banyak kalori snack dalam sehari secara keseluruhan.



Studi terbaru diterbitkan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Dalam studi tersebut, para peneliti menganalisis data dari 19.650 orang dewasa AS berusia antara 20 dan 60 tahun yang telah berpartisipasi dari 2007 hingga 2018.



Hasilnya, dibandingkan dengan peserta yang tidur 7 jam atau lebih setiap malam, mereka yang kurang tidur di malam hari lebih mungkin untuk makan camilan dengan lebih banyak kalori dan lebih sedikit nilai gizi.



"Pada malam hari, kita meminum kalori dan makan banyak makanan ringan," kata Christopher Taylor, profesor dietetika medis di School of Health and Rehabilitation Sciences di The Ohio State University dan penulis senior studi tersebut.



"Tidak hanya kita tidak tidur ketika kita begadang, tetapi kita melakukan semua perilaku yang berhubungan dengan obesitas. Mulai dari kurang aktivitas fisik, peningkatan waktu layar, pilihan makanan yang kita konsumsi sebagai camilan dan bukan sebagai makanan. Ini menciptakan dampak yang lebih besar dari kurangnya jumlah tidur," jelas Taylor.



American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society merekomendasikan agar orang dewasa tidur 7 jam atau lebih per malam secara teratur, untuk meningkatkan kesehatan yang optimal.



Kurang tidur dari jumlah yang direkomendasikan memiliki risiko lebih tinggi dengan masalah kesehatan. Termasuk penambahan berat badan dan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi hingga penyakit jantung.



"Memenuhi waktu tidur yang direkomendasikan membantu kita memenuhi kebutuhan spesifik yang terkait dengan kesehatan kita, dan jika kita tidak melakukan hal-hal yang direkomendasikan, maka itu dapat membahayakan kesehatan," kata Taylor.



Semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan yang kita miliki untuk makan. Dan di malam hari, kalori itu berasal dari makanan ringan dan manisan.



"Setiap kali kita membuat keputusan untuk begadang, kita mengonsumsi kalori dan barang-barang yang berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kronis,” tutup Taylor.

