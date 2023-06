4 Manfaat Pijat Payudara yang Bisa Kamu Rasakan

1. Membantu mengurangi nyeri payudara

(Gunakan minyak zaitun untuk memijat bagian payudara. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Membuat payudara tampak lebih baik

3. Bermanfaat bagi ibu menyusui

4. Mengurangi tidak nyaman akibat PMS

Lakukan pemijatan yang benar

• Hangatkan payudara dengan gerakan ringan dan melingkar

• Dengan telapak tangan lakukan tekanan lembut pada payudara, mulai dari luar ke tengah

• Gunakan jari untuk membuat gerakan kecil dan melingkar di sekitar payudara, termasuk areola dan puting

• Gunakan sentuhan yang lebih kuat untuk memijat jaringan payudara, jangan terlalu menekan

• Gunakan gerakan meremas lembut untuk memindahkan cairan atau benjolan ke arah puting dan keluar dari jaringan payudara

Mendengar kata pijat payudara, mungkin beberapa perempuan enggan melakukannya, karena berpikir terlalu sensitif. Atau, mungkin ada yang berpikir, hal itu dilakukan hanya sebagai cara untuk mengidentifikasi kanker payudara.Tidak banyak yang tahu bahwa pemijatan pada payudara memiliki banyak manfaat serta tujuan yang jelas. Hanya saja, kamu harus mengetahui cara memijat payudara dengan benar.Misal, bagi ibu menyusui, pijat payudara bisa memudahkan payudara dalam memroduksi ASI. Pasalnya, peredaran darah yang ada di payudara akan berjalan lancar dan mengurai kelenjar susu yang mengendap di saluran ASI dalam payudara. Melansir laman Health Shots, berikut beberapa manfaat yang bisa didapat oleh kaum hawa dari memijat payudara Pakar mengatakan bahwa pijat payudara dapat membantu meningkatkan aliran darah dan drainase limfatik, yang dapat membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan payudara. "Itu juga dapat meningkatkan relaksasi dan menghilangkan stres," tambah Dr Akta Bajaj, Konsultan Senior dan Kepala Obstetri Ginekologi, Ujala Cygnus Group of Hospitals, New Delhi.Beberapa wanita melakukan pijat payudara agar payudara yang kendor terlihat lebih baik. Mereka cenderung menggunakan minyak zaitun untuk membantu mengencangkan payudara, meningkatkan elastisitas dan kekencangan kulit.Sebuah studi tahun 2004 yang diterbitkan oleh Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition mengungkapkan bahwa para peneliti menemukan bahwa pijat payudara membantu meningkatkan kualitas ASI ketika dilakukan pada tahun pertama setelah melahirkan.Namun, Dr Bajaj mengatakan bahwa ibu menyusui harus berhati-hati dalam memberikan terlalu banyak tekanan pada payudara. Pemijatan ini juga membuat tubuh sang ibu lebih rileks dan mudah dalam memberikan ASI kepada anaknya.Ovulasi dan perubahan hormon perempuan yang terjadi sebelum periode menstruasi sering kali menimbulkan berbagai gejala ( premenstrual syndrome /PMS). Salah satunya, pembengkakan, terasa lembut, serta nyeri pada payudara yang membuat tidak nyaman.Dan, pijat payudara dapat membantu meredakan nyeri dan pembengkakan tersebut. Ini artinya, manfaat pijat dalam mengurangi nyeri payudara dapat dirasakan oleh banyak wanita.Setelah mengetahui manfaatnya, sekarang waktunya untuk tahu bagaimana memijat payudara yang benar:Jika kamu mengalami nyeri, ketidaknyamanan, atau perubahan yang tidak biasa pada payudara selama atau setelah pijatan, segera hentikan dan konsultasikan dengan dokter.