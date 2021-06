Manfaat Kesehatan dari Quinoa, Sebagai Sumber Antioksidan yang Baik

1. Kaya akan protein

2. Sumber serat yang bagus

3. Indeks glikemik yang rendah

4. Mengandung antioksidan

Quinoa merupakan salah satu sumber makanan pengganti nasi yang cukup populer di kalangan pelaku diet vegan. Quinoa mengandung nutrisi yang menyediakan berbagai manfaat kesehatan Saat ini kamu bisa dengan mudah menemukan berbagai jenis quinoa seperti quinoa merah, putih, dan hitam. Setiap jenis memiliki tekstur kekenyalan yang berbeda dan sedikit rasa nutty.Dan dilansir dari Insider, berikut ini adalah berbagai manfaat kesehatan dari quinoa yang sudah terbuktii secara ilmiah:Quinoa memiliki 8,14 gram protein per cangkir. Protein sangat penting untuk membangun otot, membantu merasa kenyang, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh."Lebih lanjut quinoa memiliki skor kecernaan asam amino yang lebih tinggi daripada makanan serupa seperti kacang-kacangan, lentil, dan gandum," kata Bradley Bolling, PhD, profesor ilmu makanan di University of Wisconsin-Madison.Satu cangkir quinoa mengandung 5,18 gram serat. Serat dapat meningkatkan rasa kenyang, yang dapat membantu menurunkan berat badan."Selain itu, sekitar setengah dari serat dalam quinoa adalah serat larut, yang dapat membantu menurunkan gula darah dan kolesterol,” kata Patricia Sparks, PhD, asisten profesor ilmu gizi di University of Arizona.Quinoa juga memiliki indeks glikemik yang rendah, yaitu 53. Indeks glikemik memberi peringkat makanan pada skala satu hingga 100, berdasarkan seberapa cepat mereka meningkatkan kadar gula darah. Angka kurang dari 55 dianggap rendah, yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah.Quinoa adalah sumber utama fitokimia, senyawa kimia yang ditemukan pada tanaman yang juga bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas dan dapat mengurangi peradangan.Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Mereka bisa berasal dari proses alami tubuh, seperti mencerna makanan, atau sumber dari luar, seperti radiasi UV.