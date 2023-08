Tak Hanya Mengandung Vitamin C, Ini Dia 5 Khasiat Kulit Jeruk untuk Kesehatan

1. Membantu mencegah kanker

(Serat dalam kulit buah membantu pencernaan dan meningkatkan keteraturan. Studi juga menunjukkan bagaimana kulit buah jeruk secara umum telah digunakan sejak zaman kuno untuk mengobati gangguan pencernaan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Meningkatkan kesehatan paru-paru

3. Membantu pengobatan diabetes

4. Menurunkan kolesterol darah

5. Membantu menurunkan berat badan

Kala menikmati jeruk, biasanya kita hanya memakan daging buahnya. Sedangkan kulitnya, langsung masuk tempat sampah. Padahal ternyata, kulit jeruk merupakan komponen paling sehat dari seluruh buah.Masa, sih? Nah, dari beberapa laporan dikatakan bahwa kulit jeruk sebenarnya adalah bagian paling sehat dari keseluruhan buah Ya, penelitian memberi tahu bahwa kulit jeruk kaya akan flavonoid dan beberapa fitokimia penting lainnya yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Sebagai gambaran, kalau daging jeruk mengandung berkisar 71 miligram vitamin C, kulitnya mengandung lebih dari 136 miligram.Wow! Lalu, apa saja khasiat kulit jeruk bagi kesehatan ? Yuk, sama-sama kita baca. Jangan ada yang terlewat, ya.Sesuai penelitian yang dikutip dari Style Craze, flavonoid dalam kulit jeruk menghambat protein (disebut sebagai RLIP76) yang terkait dengan kanker. Kulitnya juga mengandung senyawa lain yang disebut limonene, yang dapat mengurangi risiko kanker.Berkat kandungan vitamin C yang sangat baik, kulit jeruk membantu memecah kemacetan dan membersihkan paru-paru. Vitamin C juga meningkatkan kekebalan, dan ini membantu menangkal dan mencegah infeksi paru-paru. Kulitnya dapat membantu mengeluarkan dahak dengan membersihkan paru-paru.Karena kaya akan pektin, serat kulit jeruk diketahui mengatur kadar gula darah. Ini pasti bisa membantu penderita diabetes. Penelitian juga menunjukkan bagaimana pengobatan dengan ekstrak kulit jeruk dapat membantu mencegah nefropati diabetik.Kulit jeruk kaya akan flavonoid atau disebut hesperidin, terbukti menurunkan kadar kolesterol darah dan tekanan darah. Kulitnya juga memiliki sifat anti-inflamasi. Dan karena penyakit jantung disebabkan oleh peradangan, kulitnya dapat membantu.Jeruk merupakan buah rendah kalori, yang merupakan salah satu alasan mereka merupakan tambahan yang bagus untuk diet penurunan berat badan. Kulit jeruk juga mengandung vitamin C yang dikenal dapat membantu membakar lemak.