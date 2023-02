Mengeksplorasi Keterkaitan Tubuh, Perasaan dan Pikiran Melalui Yoga

(ELG)

Olahraga Yoga kini semakin digandrungi anak-anak muda. Manfaat yoga bagi tubuh dan pikiran membuat olahraga ini menjadi alternatif baru untuk orang menjaga kesehatan.Tren itu pun membuat studio khusus yoga mulai marak. Salah satunya Alchemy Yoga and Meditation Center (AYMC) yang berada di Ubud, Bali.AYMC coba menghadirkan sejumlah kegiatan untuk beragam tingkatan. Mulai dari meditasi, sound healing dan layanan holistik lainnya. Mereka juga memiliki instruktur yoga sudah menerima sertifikasi dan ahli di bidangnya.Selain kelas meditasi dan pranayama, peserta juga diajak mengeksplorasi sejumlah latihan yoga lain seperti mantra, mudra, pranayama, dharana, dhyana, bh?van?, kriya, laya, dan puja."Yoga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengeksplorasi hubungan kita dengan sang Makhluk, dalam semua tingkatannya," kata Ashton Szabo selaku General Manager AYMC sekaligus pengajar yoga.Kelas yoga harian dirancang berdasarkan unsur-unsur alam yakni, bumi, air, api, udara, ether dan krama. Setiap jenis kelas menjadi sebuah pendekatan dan latihan yang unik bagi setiap peserta yang bisa disesuaikan dengan periode yang berbeda-beda untuk berbagai tingkatan keahlian, level energi harian, atau preferensi pribadi."Kita bisa mengeksplorasi keterkaitan yang kita miliki dengan tubuh, pernafasan, perasaan dan pemikiran kita, lebih jauh juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama dan lingkungan hidup sekitar kita. Latihan ini mendorong kita untuk semakin membangun hubungan yang intim dengan semua orang dan segala hal di sekitar kita," paparnya.Selain kelas, pelatihan, dan kegiatan yang melibatkan komunitas, AYMC juga menawarkan even dalam kolaborasi dengan pengajar yoga, instruktur dan yogi yang ternama. Diantaranya even Ecstatic Dance, Gong Ceremony, Shamanic Breathwork, Kirtan atau menyanyikan mantra Sansekerta bersama, Qi Gong, Mantra Practice, dan bincang bersama yang menginspirasi.Mereka juga membuka kelas pendidikan bagi pengajar yoga berupa program kurikulum pelatihan pengajar yoga selama 1.000 jam. Program ini disebut sebagai Alchemical Path yang diawali dengan program pelatihan pengajar 200 jam atau Alchemy Yoga 200 Hour Teacher Training.Ashton Szabo sudah menjadi praktisi yoga dan seni spiritualitas sepanjang hidupnya. Dalam usia pertengahan dua puluhan, dia menjalankan pengembaraan selama enam tahun mengarungi penjuru dunia untuk mempelajari yoga dan mysticism.Sempat tinggal di India, Asia Tenggara dan Amerika Selatan, dia berguru pada sejumlah orang suci, shaman dan yogi tingkat dunia. Pada tahun 2012, dia kembali ke Amerika bersama keluarganya, dan mulai mengajar Kashmiri Shaiva Tantra dan Yoga, dengan cara yang mudah dipahami dan relevan kepada para praktisi yoga moderen. Dia kemudian pindah ke Bali dengan keluarganya untuk membantu mendirikan AYMC."Saya senang bisa mengumpulkan semua satu atap dan di atas matras yoga mereka, bersama kita semua menyatu sebagai komunitas," tutupnya.