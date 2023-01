Temui 'Orthrus,' Strain Omicron Baru dengan Mutasi Delta yang Mengkhawatirkan

(Data dari Sanger Institute menyebutkan bahwa Orthrus adalah penyumbang 36,1 persen dari semua tes covid-19 yang dianalisis di Inggris pada 14 Januari kemarin. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Di mana dan kapan ditemukan?

Menular dan kebal vaksin?

Omicron menelurkan XBB.1.5, yang juga dikenal sebagai "Kraken," sekarang mendominasi kancah varian covid-19 di Amerika Serikat (AS), terdiri dari sekitar 61 persen kasus, menurut data kesehatan federal.Tapi sekarang ada 'pemain' baru yang dilacak oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) yang dapat membuat Kraken mendapatkan hasilnya. CH.1.1, atau "Orthrus," diperkirakan terdiri dari 1,5 persen dari kasus AS pada hari Jumat, 27 Januari 2023.Tidak banyak yang diketahui tentang strain yang relatif baru, yang tingkatnya telah meningkat secara global sejak November. Seperti varian covid-19 lainnya, ia berpotensi lebih menular, menghindari kekebalan dari vaksin dan infeksi, serta menyebabkan penyakit yang lebih parah.Terlebih lagi, ini menampilkan mutasi yang memprihatinkan yang terlihat pada varian Delta yang mematikan yang umumnya tidak terlihat di Omicron Meskipun CH.1.1 bukanlah "Deltacron", rekombinan, atau kombinasi, dari Delta dan Omicron, ini adalah contoh utama evolusi konvergen, sebuah proses di mana varian covid-19 berevolusi secara independen tetapi mengalami mutasi yang sama.“Saya tidak berpikir kita memiliki pemahaman yang nyata tentang varian apa yang harus diperhatikan dan mana yang tidak,” ujar Dr Michael Osterholm, direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular (CIDRAP) Universitas Minnesota, memberi tahu Fortune.Masih dikatakan Osterholm, tidak ada yang dapat memberi tahu seperti apa masa depan pandemi, karena saat ini pun masyarakat masih dalam pandemi.Varian CH.1.1 muncul di Asia Tenggara dan sekarang bertanggung jawab atas lebih dari seperempat infeksi di beberapa bagian Inggris dan Selandia Baru, menurut makalah pracetak yang dirilis minggu lalu oleh para peneliti di Ohio State University.Prevalensinya meningkat tajam sejak November, dan sekarang terdiri dari sekitar 10 persen dari sampel covid-19 yang diurutkan setiap hari di seluruh dunia. Dan varian tersebut termasuk yang dipantau oleh WHO, organisasi kesehatan internasional.Negara lainnya termasuk Hong Kong dan Papua Nugini, terdiri dari sekitar seperempat kasus di setiap negara. Itu berada di belakang kurang dari seperlima kasus di Kamboja dan Irlandia.Seperti XBB.1.5, CH.1.1 sangat menular, dengan level berlipat ganda setiap dua minggu atau lebih. CH.1.1 juga berikatan dengan reseptor ACE2, tempat di mana covid-19 menginfeksi sel manusia, menurut para peneliti Ohio State.Itu berarti memiliki potensi untuk mengesampingkan — setidaknya sebagian — kekebalan antibodi dari infeksi dan vaksinasi sebelumnya, serta menyebabkan penyakit yang lebih parah.Perlindungan yang ditawarkan oleh vaksin covid-19 asli semakin berkurang, tulis para peneliti Negara Bagian Ohio.Mereka merekomendasikan penguat Omicron baru tetapi mencatat bahwa itu akan menawarkan perlindungan yang lebih sedikit terhadap CH.1.1 dan CA.3.1 daripada terhadap varian lain seperti XBB dan BQ.1.1.