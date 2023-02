10 Tips Tetap Sehat Saat Musim Hujan

1. Penuhi kebutuhan cairan setiap hari

2. Konsumsi asupan vitamin C

Jeruk merupakan salah satu sumber vitamin C yang baik untuk jaga kesehatan tubuh, foto: pexels

3. Menjaga pola makan

4. Menjaga kualitas tidur

5. Menjaga tubuh tetap hangat

6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan

7. Terapkan pola hidup sehat dan rutin berolahraga

8. Hindari menyentuh wajah secara langsung

9. Hindari gigitan nyamuk

Hindari gigitan nyamuk karena dapat sebabkan penyakit DBD, foto: pexels

10. Lakukan vaksinasi

(SUR)

Jakarta: Beberapa hari belakangan, hujan terjadi cukup ekstrem di beberapa kota. Perubahan cuaca yang terjadi sangat tiba-tiba inilah yang membuat tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit seperti flu, diare, hingga demam berdarah Oleh karena itu, menjaga daya tahan tubuh saat musim hujan sangatlah penting. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kesehatan tubuh tetap terjaga sehingga dapat menurunkan risiko terpapar penyakit saat musim hujan.Meskipun cuaca diluar dingin akibat hujan, kamu tetap perlu memastikan tubuh kamu agar tetap terhidrasi dengan baik saat musim penghujan dengan cara perbanyak mengonsumsi air putih atau buah dengan kandungan air yang tinggi. Karena jika kamu dehidrasi, tubuh akan lebih rentan terhadap berbagai penyakit yang kerap muncul di musim hujan.Vitamin C adalah salah satu vitamin yang sangat baik untuk mengoptimalkan sistem imun tubuh. Untuk itu, jangan lupa perbanyak asupan makanan dengan kandungan vitamin C di dalamnya, seperti jeruk, stroberi, brokoli, hingga bayam. Selain dari makanan, kamu juga dapat memenuhi kebutuhan vitamin C dengan mengonsumsi suplemen citamin C yang bisa kamu beli di apotek terdekat.Asupan gizi yang seimbang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Memastikan asupan gizi harian dapat dilakukan dengan memperhatikan pola makan yang sehat dan tepat. Pastikan kamu mengonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, serta minum air putih yang cukup. Selain itu, penting juga untuk mengonsumsi probiotik seperti yogurt, tahu, tempe, atau fermentasi sayuran seperti acar untuk membantu menjaga kesehatan usus agar sistem pencernaan tetap lancar.Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Melansir jurnal dari National Sleep Foundation, Washington USA, rekomendasi waktu tidur per hari sesuai usia adalah:- Anak usia 3-5 tahun selama 10-13 jam.- Anak usia 6-13 tahun selama 9-11 jam.- Anak usia 14-17 tahun selama 8-10 jam.- Dewasa usia 18-64 tahun selama 7-9 jam.- Usia lansia lebih dari 65 tahun, direkomendasikan tidur selama 7-8 jam.Tingginya intensitas hujan secara langsung dapat menurunkan suhu udara. Membawa payung atau jas hujan, juga pakaian ganti saat perkiraan cuaca atau langit tampak mendung sebaiknya menjadi prioritas saat akan keluar rumah. Jangan lupa juga untuk selalu gunakan pakaian yang cukup tebal dan hangat.Jagalah kebersihan tubuh dengan mandi dua kali sehari. Jika tubuh basah karena terkena air hujan, segeralah mandi hingga bersih dengan air hangat. Tidak lupa untuk selalu mencuci tangan secara baik dan benar dengan sabun dan air mengalir sebelum menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah ke toilet, serta setelah memegang alat, bahan, atau benda yang dipegang bersama-sama.Banyak studi membuktikan bahwa berolahraga dapat memperbaiki mood. Selain itu, olahraga juga berperan dalam meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Luangkanlah waktu untuk berolahraga secara rutin agar tubuh tetap hangat, sirkulasi darah lancar, dan massa otot tetap terjaga. Selain itu, kamu juga harus lebih memperhatikan makanan yang kamu konsumsi, pastikan makanan tersebut sehat dan bergizi.Saat hendak menyentuh wajah lebih baik gunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas tangan, karena umumnya virus flu masuk melalui mata, hidung, mulut, dan juga melalui tangan yang kotor. Oleh karena itu, tahan keinginan untuk mengucek mata, menyeka keringat di dahi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan menyentuh wajah secara langsung.Saat musim hujan, nyamuk akan lebih mudah berkembang biak. Hal ini menyebabkan risiko terkena demam berdarah menjadi lebih tinggi. Untuk itu coba lakukanlah gerakan 3M plus. Gerakan 3M Plus dilakukan dengan menutup tempat penampungan air, menguras bak air secara rutin, dan mengubur benda-benda yang dapat menampung air, seperti kaleng dan ember bekas. Selain itu, gunakanlah losion antinyamuk ketika beraktivitas di luar rumah, pasang kelambu saat tidur, dan hindari menggantung baju di dalam kamar agar tidak jadi tempat persembunyian nyamuk.Musim hujan datang dengan sejumlah penyakit penyerta. Dalam kondisi ini, virus sangat mudah menyebar dan menular melalui tangan, tubuh, hingga masuk ke dalam sistem pernapasan. Pemberian vaksin merupakan langkah preventif untuk melindungimu dan keluarga virus, baik influenza, covid-19, dan imunisasi lainnya.Studi menunjukkan bahwa vaksin influenza mengurangi risiko penyakit influenza secara keseluruhan dan memperkecil kemungkinan kamu sakit parah jika memang terinfeksi.