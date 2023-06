8 Manfaat Jus Tomat bagi Kesehatan

1. Melindungi kesehatan jantung

(Sebaiknya buatlah jus tomat sendiri dengan menggunakan tomat utuh dan sedikit tambahan gula atau tanpa pemanis sama sekali. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Mencegah kanker

3. Menjaga kesehatan mata

4. Menurunkan berat badan

5. Meningkatkan kekebalan tubuh

6. Menurunkan kolesterol

7. Menjaga kesehatan pencernaan

8. Membantu menurunkan tekanan darah

(TIN)

Jus tomat adalah minuman yang kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Tomat mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, seperti kalium, mangan, fosfor, tembaga, besi, dan magnesium.Dr. Fadhli Rizal Makarim via Alodokter mengatakan, jus tomat mengandung likopen yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Setelah minum jus tomat, kamu juga akan merasakan manfaat seperti perlindungan kesehatan jantung, pencegahan kanker, dan pengelolaan berat badan.Lalu apa saja manfaat jus tomat bagi kesehatan tubuh? Berikut adalah beberapa manfaat jus tomat bagi kesehatan tubuh:Nutrisi penting dalam jus tomat yang mendukung kesehatan jantung yaitu kalium dan vitamin C dan E. Kalium penting untuk menjaga tekanan darah dengan mengurangi kelebihan natrium dalam tubuh. Likopen membantu memperkuat arteri dan mengurangi kadar kolesterol dalam darah.Likopen dalam jus tomat memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel yang dapat menyebabkan kanker.Jus tomat mengandung banyak vitamin, lutein, dan zeaxanthin yang membantu menjaga kesehatan mata.Jus tomat rendah kalori dan mengandung serat yang membantu menjaga kenyang lebih lama.Jus tomat kaya akan nutrisi dan antioksidan seperti vitamin C dan E yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.Jus tomat mengandung serat dan likopen yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah.Jus tomat mengandung serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan.Kalium dalam jus tomat membantu menurunkan tekanan darah dengan mengurangi kelebihan natrium dalam tubuh.Untuk mendapatkan manfaat jus tomat yang maksimal, sebaiknya konsumsi jus tomat yang segar dan alami, tanpa tambahan gula atau pemanis buatan.Selain itu, perlu diingat bahwa jus tomat tidak boleh dijadikan pengganti makanan utama, melainkan sebagai pelengkap nutrisi yang baik bagi tubuh.