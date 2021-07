Ini 3 Bahaya Terlalu Banyak Mengonsumsi Vitamin C

1. Batu ginjal

2. Gangguan pencernaan

3. Nutrisi Tidak Seimbang



Kenali dosisnya

Jakarta: Virus korona membuat semakin orang sadar untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak tertular salah satunya mengonsumsi suplemen vitamin C . Vitamin C dipercaya meningkatkan imunitas yang dapat mencegah tertular covid-19.Meski ampuh, suplemen vitamin C tidak dapat dikonsumsi sembarangan. Sebab, terlalu banyak mengonsumsi vitamin C justru buruk bagi kesehatan Ini penting untuk diketahui. Terutama saat masyarakat Indonesia berbondong-bondong mengonsumsi suplemen nutrisi dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah lonjakan covid-19 . Beragam disinformasi dan berita bohong seputar vitamin sangat mengkhawatirkan.Misalnya, anjuran mengonsumsi 1 gram vitamin C (setara 1.000 miligram) setiap tiga jam. Hal tersebut juga langsung dibantah oleh dokter Tirta melalui akun Twitternya.“Tolong buat yang mendapatkan informasi minum vitamin C 1 gram tiap 3 jam, itu SALAH,” cuit dokter Tirta @tirta_hudhi seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 1 Juli 2021.Baca: Jangan Asal Konsumsi Vitamin C! Ini Kebutuhan dan Waktu yang Tepat Tirta menjelaskan ada batas konsumsi vitamin C untuk tiap orang, misalnya batas 200-500 miligram per hari untuk orang dewasa. Konsumsi di atas batas normal bisa memicu masalah kesehatan.“Kalau kelebihan ya dibuang via ginjal. Kebanyakan justru enggak bagus buat ginjal bosku! Jelas jelas ada buah-buahan lho. Pake acara ribet nyari ini itu,” kata dokter Tirta.Melansir laman Halodoc, ada tiga bahaya yang ditimbulkan akibat terlalu banyak mengonsumsi suplemen vitamin C. Berikut penjelasannya:Seperti yang diungkapkan dr Tirta, salah satu efek buruk terlalu banyak mengonsumsi vitamin C adalah, gangguan pada ginjal yang mengakibatkan batu ginjal. Akibat terlalu banyak suplemen vitamin C tubuh akan mengeluarkan senyawa oksalat dan asam urat dalam urine. Senyawa inilah yang memicu pembentukan batu ginjal.Pernah mengalami diare setelah mengonsumsi vitamin C? Bisa jadi itu karena kamu terlalu banyak mengonsumsi suplemen vitamin C.Gangguan pencernaan seperti diare atau mula merupakan efek samping dari mengonsumsi suplemen vitamin C. Kondisi tersebut muncul setelah mengonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi. Ini jika kamu mengonsumsi lebih dari 2.000 miligram sekaligus. Pasalnya, batas yang dapat ditoleransi oleh tubuh hanyalah 2.000 miligram per hari.Bahaya lain yang diakibatkan akibat mengonsumsi vitamin C berlebih adalah, rusaknya kemampuan tubuh untuk memproses nutrisi lain. Contohnya, vitamin C dapat mengurangi kadar vitamin B12. Kehadiran vitamin C juga dapat meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh.Guna menghindari bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat mengonsumsi secara berlebihan, penting untuk mengetahui dosis sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Berikut dosis yang dibutuhkan dilansir dari Very Well Health:1. Anak usia 0-6 bulan: 40 miligram per hari.2. Anak usia 7-12 bulan: 50 miligram per hari.3. Anak usia 1-3 tahun: 15 miligram per hari.4. Anak usia 4-8 tahun: 25 miligram per hari.5. Anak usia 9-13 tahun: 45 miligram per hari.6. Perempuan usia 14-18 tahun: 65 miligram per hari.7. Pria usia 14-18 tahun: 75 miligram per hari.8. Perempuan usia 19 tahun ke atas: 75 miligram per hari.9. Pria usia 19 tahun ke atas: 90 miligram per hari.10. Ibu hamil: 80-85 miligram per hari.11. Ibu menyusui: 115-120 miligram per hari.Setelah mengetahui batasan vitamin C tiap usia, kamu juga harus tahu batas tertinggi asupan vitamin C harian. Berikut dosis tertinggi vitamin C dilansir Medical News Today:1. Usia 1-3 tahun: 400 miligram2. Usia 4-8 tahun: 650 miligram3. Usia 9-13 tahun: 1.200 miligram4. Usia 14-18 tahun: 1.800 miligram.5. Usia 19 tahun ke atas: 2.000 miligram