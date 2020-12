Cara Mengatasi Nyeri Punggung pada Masa Kehamilan

1. Hindari penggunaan sepatu dengan hak yang tinggi

2. Memperhatikan setiap gerakan

(TIN)

Nyeri punggung adalah salah satu gangguan yang mungkin cukup serin dialami ketika sedang dalam masa kehamilan. Hal ini merupakan umum terjadi, terutama ketika usia kehamilan sudah bertambah dan memang pada saat hamil wanita membawa beban ekstra sehingga terjadi nyeri punggung.American College of Obstetricians and Gynecologists mengatakan sakit punggung selama kehamilan juga disebabkan oleh rahim yang membesar. Saat tubuh berubah seiring dengan pertumbuhan bayi, begitu pula pusat gravitasi tubuh.Menurut ahli bedah tulang belakang bersertifikat dan pendiri The Spine Prof. Dr. Hooman Melamed memberikan beberapa tips seperti berikut:Dr Melamed mengatakan, “Hindari penggunaan sepatu berhak tinggi saat hamil. Menggunakan sepatu hak tinggi saat hamil bisa menyebabkan ligamen menjadi lebih kendur, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi dan menyebabkan nyeri dan nyeri otot ,” ujarnya.Ia menambahkan selain itu, menggunakan sepatu hak tinggi juga bisa meningkatkan risiko untuk terjatuh atau terpeleset yang tentunya dapat membahayakan bayi yang ada di dalam kandungan. "Untuk itu, sebaiknya menggunakan flat shoes saja ketika sedang hamil,” saran Dr Melamed.Ketika sedang hamil, terutama jika kehamilan sudah semakin membesar bahkan melakukan gerakan-gerakan sederhana seperti membawa kerajang cucian pun bisa sangat berbahaya.“Meskipun kamu berpikir bahwa membungkuk merupakan gerakan yang sederhana, tetapi jika dilakukan secara salah bisa menimbulkan berbagai masalah,” kata Dr Melamed.Selain itu, pola makan dan kebiasaan berolahraga juga merupakan hal yang sangat penting. Hindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan inflamasi seperti makanan yang diproses, gula, gandum, dan susu ataupun produk susu.Dr Melamed menjelaskan, "Selama kehamilan, tubuh wanita terus-menerus berubah dan mencoba menyesuaikan diri dengan rahim yang membesar,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa bekerja dengan instruktur pilates kehamilan dapat membantu meringankan rasa sakit dan nyeri yang menyertai perubahan tersebut.Menurut Basi Pilates, pilates kehamilan membantu memperkuat otot inti untuk menopang punggung dan memperkuat postur tubuh yang baik. Jangan lupa konsultasikan pada dokter kandungan kamu ya.