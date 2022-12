Waspada, Ancaman Serius Bagi Penguat Omicron dan Melumpuhkan Perawatan Antibodi

(Menurut peneliti, vaksin telah terbukti tetap efektif dalam mencegah rawat inap dan penyakit parah akibat omicron. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Antibodi tidak efektif

Subvarian omicron yang menjadi dominan dalam beberapa bulan terakhir menghadirkan ancaman serius terhadap keefektifan penguat baru. Membuat perawatan antibodi tidak efektif dan dapat menyebabkan lonjakan infeksi terobosan, menurut sebuah studi baru.Subvarian omicron BQ.1, BQ.1.1, XBB, dan XBB.1 adalah varian covid-19 yang paling mudah mengelak hingga saat ini, menurut para ilmuwan yang berafiliasi dengan Universitas Columbia dan Universitas Michigan.Varian ini, jika digabungkan, saat ini menyebabkan 72 persen infeksi baru di AS, menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Para ilmuwan, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan secara online pada Selasa di jurnal Cell, menemukan bahwa subvarian ini "hampir tidak rentan terhadap netralisasi" oleh vaksin, termasuk penguat omicron baru. Respons kekebalan orang yang divaksinasi dan mengalami infeksi terobosan dengan varian omicron sebelumnya juga lebih lemah terhadap subvarian.Meskipun, subvarian ini lebih cenderung menyebabkan infeksi terobosan, vaksin telah terbukti tetap efektif dalam mencegah rawat inap dan penyakit parah akibat omicron, tulis para ilmuwan. Studi tersebut memeriksa sampel darah dari orang yang menerima tiga atau empat suntikan vaksin asli, mereka yang menerima penguat omicron baru setelah tiga suntikan vaksin asli, dan individu yang divaksinasi dengan suntikan asli yang juga mengalami infeksi terobosan dari BA.2 atau subvarian BA.5.Namun, orang yang menerima penguat omicron memiliki tingkat antibodi sedikit lebih tinggi terhadap semua subvarian ini dibandingkan dengan orang yang menerima tiga atau empat suntikan vaksin asli, menurut penelitian tersebut. Orang yang divaksinasi dan mengalami infeksi terobosan memiliki tingkat antibodi tertinggi dari kelompok mana pun dalam penelitian ini, meskipun netralisasi juga jauh lebih rendah terhadap subvarian daripada strain leluhur.Subvarian telah berevolusi dari versi omicron sebelumnya secara dramatis. BQ.1.1, misalnya, kira-kira sama berbedanya dengan omicron BA.5 karena subvarian terakhir berasal dari strain Covid leluhur, menurut penelitian tersebut."Oleh karena itu, sangat mengkhawatirkan bahwa subvarian yang baru muncul ini dapat semakin membahayakan kemanjuran vaksin Covid-19 saat ini dan mengakibatkan lonjakan infeksi terobosan, serta infeksi ulang"” tulis para ilmuwan, seperti dinukil dari CNBC.Obat antibodi utama, Evushheld dan bebtelovimab, "sama sekali tidak aktif" terhadap subvarian baru, menurut penelitian tersebut. Antibodi ini digunakan terutama oleh orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Evusheld adalah koktail antibodi yang digunakan untuk mencegah covid pada orang dengan sistem kekebalan lemah yang tidak merespons vaksin dengan kuat.Bebtelovimab digunakan untuk mencegah covid berkembang menjadi penyakit parah pada pasien transplantasi organ dan individu lain yang tidak dapat menjalani perawatan lain. "Ini menimbulkan masalah serius bagi jutaan individu dengan gangguan kekebalan yang tidak menanggapi dengan kuat vaksin covid-19," tulis para ilmuwan.Food and Drug Administration telah menarik otorisasi bebtelovimab secara nasional karena tidak lagi efektif melawan varian omicron yang dominan di AS. Evusheld tetap diizinkan sebagai satu-satunya pilihan untuk profilaksis pra pajanan. Infeksi Covid baru meningkat sekitar 50 persen menjadi 459.000 untuk pekan yang berakhir pada 7 Desember, menurut data CDC. Kematian akibat Covid pun meningkat 61 persen menjadi hampir 3.000 selama minggu yang sama.