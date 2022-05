Mutan Virus Korona yang Dominan Mengandung 'Hantu' Masa Lalu Pandemi

(Para ahli mengatakan secara umum, vaksin dan infeksi sebelumnya dapat melindungi orang dari hasil terburuk covid-19. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Mutan coronavirus yang sekarang dominan di Amerika Serikat adalah anggota keluarga Omicron. Tetapi para ilmuwan mengatakan itu menyebar lebih cepat daripada pendahulunya, Omicron, mahir menghindari kekebalan dan mungkin menyebabkan penyakit yang lebih serius.Hal ini dikarenakan memadukan sifat Omicron dan Delta , varian dominan bangsa pada pertengahan tahun lalu. Sifat genetik yang mengingatkan kembali pada masa lalu pandemi, yang dikenal sebagai mutasi Delta."Tampaknya memungkinkan virus untuk melepaskan diri dari kekebalan yang sudah ada sebelumnya dari vaksinasi dan infeksi sebelumnya, terutama jika kamu terinfeksi dalam gelombang Omicron," jelas Dr Wesley Long, ahli patologi di Houston Methodist di Texas.Sebagaimana dilansir dari Yahoo!, subvarian Omicron mulai berkembang di AS yang dikenal sebagai BA.2.12.1 dan bertanggung jawab atas 58 persen kasus covid-19 AS bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh mutasi Delta.Perubahan genetik juga hadir dalam kerabat Omicron yang bersama-sama mendominasi di Afrika Selatan, yang dikenal sebagai BA.4 dan BA.5.Mereka memiliki mutasi yang persis sama dengan Delta, sedangkan BA.2.12.1 memiliki mutasi yang hampir identik. Perubahan genetik ini adalah berita buruk bagi orang yang menangkap Omicron asli dan berpikir bahwa mereka tidak mungkin terkena covid-19 lagi dalam waktu dekat.Sebuah studi yang dirilis sebelum ditinjau oleh ilmuwan lain, oleh para peneliti di Ohio State University, menemukan bahwa pasien covid-19 dalam perawatan intensif dengan infeksi Delta menginduksi antibodi yang lebih baik dalam menetralkan mutan baru daripada pasien yang terkena Omicron asli.“Antibodi infeksi Omicron tampaknya tidak melindungi dengan baik terhadap subvarian dibandingkan dengan Delta,” kata Dr Shan-Lu Liu, seorang penulis studi yang ikut mengarahkan program virus dan patogen yang muncul di Ohio State.Ia menambahkan tingkat perlindungan yang diberikan infeksi Delta sebagian bergantung pada berapa lama seseorang sakit. Itu karena kekebalan berkurang seiring waktu."Saya tidak akan mengatakan siapa pun aman. Satu titik terang? Suntikan booster dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap mutan baru," imbuh Liu.Secara umum, vaksin dan infeksi sebelumnya dapat melindungi orang dari hasil terburuk covid-19. Pada titik ini, para ilmuwan mengatakan, masih terlalu dini untuk mengetahui apakah mutan baru yang berkembang di AS akan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kasus baru, rawat inap, dan kematian.Dr Eric Topol, kepala Institut Terjemahan Penelitian Scripps, mengatakan bahwa mutan baru tersebut tentu tidak tampak kurang ganas dibandingkan versi Omicron sebelumnya, dan apakah mereka lebih ganas atau tidak akan menjadi jelas dalam beberapa bulan mendatang.Para ilmuwan mengharapkan mutan pembangkit tenaga listrik terbaru menyebar dengan cepat, karena mereka lebih menular daripada pendahulunya.