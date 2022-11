Penuhi antioksidan

(Perbanyak konsumsi smoothie dari buah-buahan untuk menjaga kekebalan tubuh. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Selama beberapa tahun terakhir, kita harus fokus membangun sistem kekebalan tubuh untuk membantu melawan covid-19. Sayangnya, para ahli memperingatkan bahwa covid bukanlah satu-satunya penyakit yang perlu kita waspadai tahun ini.The New York Times baru-baru ini merilis sebuah artikel tentang apa yang oleh para profesional medis disebut sebagai "tridemik," yang merupakan istilah baru yang berasal dari peningkatan kasus flu , serta peningkatan kasus virus pernapasan RSV di rumah sakit anak tahun ini yang masih terus meningkat.Karena ancaman tiga kali lipat terhadap kesehatan kita di musim dingin ini, para ahli menyarankan agar orang-orang bekerja keras untuk mencoba membangun kekebalan mereka sebisa mungkin.Sementara, keadaan kekebalan seseorang bergantung pada banyak faktor, beberapa di antaranya tidak dapat dikendalikan, salah satu cara kita dapat fokus pada sistem kekebalan yang lebih baik adalah dengan memasukkan kebiasaan makan yang dapat meningkatkan kekebalan ke dalam makanan kita sehari-hari, seperti:Salah satu cara terbaik makan untuk kekebalan yang lebih baik adalah dengan memasukkan lebih banyak antioksidan ke dalam makanan harian. "Antioksidan seperti flavonoid, anthocyanin, dan karotenoid membantu melawan radikal bebas yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada sel-sel dan membahayakan sistem kekebalan tubuh," jelas Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD, penulis The Sports Nutrition Playbook.Goodson memiliki beberapa tips mudah tentang makanan umum untuk dicoba. Flavonoid ditemukan dalam buah beri, kangkung, kubis, cokelat hitam, teh, dan kedelai. Antosianin (sejenis flavonoid) terdapar pada buah beri, anggur, delima, dan bahkan anggur merah. Sementara, karotenoid ditemukan pada labu musim panas, labu, mangga, dan aprikot.Melansir dari Eat This, Not That! vitamin C adalah antioksidan spesifik yang dikenal membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan membantu tubuh melawan penyakit. Selain daribuah jaruk, kamujuga bisa mendapatkan vitamin C dari tomat, paprika merah, atau buah citrus lainnya seperti stroberi, dan sayuran hijau seperti bayam dan kacang hijau.Seng merupakan mineral kuat yang juga membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Mirip dengan banyak vitamin dan mineral lainnya, kamu dapat mengonsumsi suplemen seng jika perlu. "Daging sapi dianggap sebagai sumber seng yang sangat baik, menyediakan hampir setengah dari yang kita butuhkan dalam sehari," ujar Goodson.Jadi, memilih potongan daging merah tanpa lemak saat makan dapat membantumu memenuhi nutrisi penting ini. Ada pula kacang-kacangan, biji-bijian, makanan olahan susu, hingga cokelat hitam.Buah dan sayuran memberi tubuh nutrisi dan antioksidan penting, tetapi terkadang sulit untuk mendapatkan porsi yang cukup sepanjang hari. Salah satu solusi untuk ini adalah membuat smoothie yang sarat dengan buah dan sayuran."Smoothie yang dikemas dengan antioksidan dan bahan peningkat kekebalan adalah cara terbaik untuk mempersiapkan tubuh Anda melawan tridemia. Itu bagus untuk mendapatkan nutrisi bagi anak-anak untuk melindungi dari RSV, juga" imbuh Trista Best, MPH, RD, LD, di Balance One Suplemen.Beberapa bahan yang perlu dipertimbangkan termasuk blueberry, bayam, pepaya, biji rami, kangkung, mangga, dan jahe. Pertimbangkan bahan dasar jus jeruk alami yang kaya vitamin C atau kefir untuk probiotik.Mengonsumsi makanan penambah daya tahan tubuh di berbagai waktu makan memang bermanfaat. "Camilan penambah kekebalan tubuh adalah cara terbaik untuk mengintegrasikan nutrisi yang melindungi dari penyakit. Jadi, ganti keripik atau popcorn biasa dengan kacang dan biji-bijian," kata Best.Menurutnya, kacang-kacangan seperti almond dan walnut, atau biji-bijian seperti bunga matahari dan labu, mengandung banyak vitamin dan mineral yang membantu mengatur dan mendukung sistem kekebalan tubuh.Dan yang tak kalah pentingnya, mengonsumsi makanan fermentasi dalam dosis yang sehat juga dapat "menyediakan probiotik, yang merupakan bakteri menguntungkan, yang mendukung fungsi kekebalan tubuh. Jika mencari makanan kaya probiotik yang lezat, Best menyarankan yogurt dengan kultur aktif hidup, keju seperti gouda, mozzarella, dan cheddar, kefir, asinan kubis, acar, cuka sari apel, miso, dan kimchi.