Mengenal Kelas Blast Those Beats dan Manfaatnya

Dua tahun diterjang pandemi, membuat kelas fitness offline urung dilakukan. Sehingga ada satu kelas dari Celebrity Fitness dan Fitness First Indonesia, digelar, yaitu Blast Those Beats, yang merupakan gelaran pertama menuju endemi covid-19.Acara ini sukses mengumpulkan lebih dari 600 penggemar olahraga untuk berolahraga di program group fitness yang seru dan menyenangkan. Menjadi gelaran grup fitness berskala besar pertama yang diadakan setelah dikeluarkannya regulasi relaksasi pandemi Covid-19, Blast Those Beats bertujuan untuk merayakan gaya hidup sehat dan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk terus menjaga kebugaran dengan rutin berolahraga.Acara yang diselenggarakan di the Live House M-Bloc Jakarta ini sukses membuat seluruh peserta yang hadir berolahraga bersama dengan koreografi yang sudah dirancang khusus untuk membakar kalori secara optimal.Ada tiga kelas populer dari Celebrity Fitness dan Fitness First yang suguhkan oleh instruktur tersertifikasi internasional di acara ini, yaitu DNA Core Motion, Les Mills BodyCombat, dan BodyJam.DNA (Dance N Attitude) Core Motion merupakan signature dance class dari Celebrity Fitness. Kelas ini memokuskan pada gerakan-gerakan dance untuk pembentukan area core, sehingga sangat efektif bagi mereka yang ingin membakar kalori dengan metode yang seru dan menyenangkan.Sementara itu, BodyCombat dan BodyJam merupakan dua kelas kardio semi beladiri dan dance dari LesMills internasional.David Prosser, Country Manager Evolution Wellness Indonesia, yang memimpin operasional 38 club Celebrity Fitness dan Fitness First di seluruh Indonesia mengungkapkan rasa senangnya atas antusiasme masyarakat Indonesia dalam menyambut gelaran Blast Those Beats ini."Saya senang sekali karena acara ini disambut meriah oleh masyarakat dan dihadiri oleh para pencinta olahraga dari dalam dan luar Kota Jakarta," ucap David dalam keterangan rilis.Sebanyak 55% anggota Celebrity Fitness & Fitness First Indonesia bergabung dalam grup fitness. Mereka menjadikan aktivitas olahraga ini sebagai rutinitas dalam mencapai target kebugaran mereka.David Prosser juga mengatakan, berlatih bersama dalam program grup fitness terbukti dapat membantu seseorang mengatasi stres dan meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, berolahraga di lingkungan komunitas juga bisa membuat seseorang menemukan teman baru dan semakin termotivasi untuk berolahraga.Selain kelas-kelas yang disajikan di Blast Those Beats, masih ada banyak kelas olahraga lainnya. Seperti kelas yoga, boxing, kardio, latihan kekuatan otot, dan tentunya kelas dance."Kami memiliki lebih dari 10.000 kelas dalam sebulan. Kelas-kelas ini dipandu oleh instruktur yang sudah tersertifikasi secara internasional. Kami yakin Anda dapat menemukan kelas olahraga favorit Anda di Celebrity Fitness dan Fitness First Indonesia," tutur Triesca, Head of Fitness Evolution Wellness Indonesia.