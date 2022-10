Varian Covid Baru BF.7 Ditemukan di Tiongkok, Apakah Risiko Lebih Besar?

BF.7 adalah subvarian BA.5?

Apakah ini ancaman baru?

(Dengan infeksi BF.7 yang terlihat meningkat, para ahli terus mengimbau untuk terus mengenakan masker dan menjaga kebersihan tangan. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Melonjak pada musim dingin

Apa saja gejalanya?

(TIN)

Meski kasus covid-19 mulai melandai dan beberapa negara sudah kembali membuka diri untuk para wisatawan, namun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), tetap mengimbau kalau covid-19 terus berubah. Bahkan terus mengakumulasi mutasi dalam kode genetiknya yang berbeda dari waktu ke waktu.Dengan dijuluki Omicron spawn, virus ini terus berkembang. Para ilmuwan memperingatkan varian baru ini menyebar dengan cepat dan bisa menjadi dominan dalam beberapa minggu.Varian omicron baru BF.7 kependekan dari BA.5.2.1.7., telah menyebar ke lebih banyak provinsi di China, kurang dari seminggu setelah pertama kali diidentifikasi di Daerah Otonomi Mongolia Dalam China Barat Laut.Laporan media China yang dilansir dari Times of India, mengatakan bahwa sebagai subvarian dari varian dominan covid, Omicron , BF.7 telah meningkatkan kemampuan penghindaran kekebalan dibandingkan dengan strain induknya.Varian Omicron dan sub-variannya terkenal karena sifat meloloskan kekebalannya. Tidak hanya di Cina, subvarian BF.7 menyebar dengan cepat di Belgia, Jerman, Prancis, dan Denmark, serta Inggris.Dengan muncul dan meluasnya infeksi varian baru, ancaman baru datang di hadapan manusia. Ancaman gejala yang lebih baru, komplikasi kesehatan, fasilitas perawatan medis, dan efek setelah infeksi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi umat manusia setiap kali varian yang bermutasi dan lebih kuat muncul.Di BF.7, para ahli mengatakan bahwa itu semakin kuat dan kemungkinan akan menyebar dengan cepat karena tingkat penularannya yang tinggi. Di AS, tingkat infeksi BA.5 terlihat menurun dan tingkat infeksi BF.7 terlihat meningkat.Mengingat tingginya tingkat penularan sub varian dan data infeksinya, para ahli kesehatan telah memperingatkan lonjakan infeksi selama musim dingin ini."BA.5 terus memudar karena BA.2.75x merayap naik, BF.7 (BA.5.2.1.X) dan BA.4.6 naik," tweet Eric Topol, mengutip laporan CDC AS. Beberapa hari lalu, China melaporkan lebih dari 1.700 kasus, pertumbuhan kasus covid disebabkan oleh sub varian BF.7."Pertumbuhan lambat dalam sub varian yang muncul (misalnya BA.2.75, BA.4.6, BF.7) dan mengharapkan lebih banyak dalam beberapa minggu ke depan. Intinya, ini semua Omicron dan kita memiliki dosis bivalen baru yang meningkatkan perlindungan terhadap semuanya. Dapatkan satu sekarang untuk mendapatkan musim gugur dan musim dingin yang lebih aman!""Orang yang divaksinasi juga bisa terinfeksi sebagai subvarian dari Omicron BA.5, BF.7 telah meningkatkan penghindaran kekebalan dibandingkan dengan BA.5, yang berarti bahwa masih ada kemungkinan orang dapat terinfeksi BF.7 meskipun mereka telah terinfeksi sebelumnya atau telah terinfeksi covid-19," laporan Global Times mengutip para ahli.Mengutip seorang pejabat dari CDC setempat, ia menulis bahwa, dengan penularannya yang kuat, varian baru dapat dengan mudah mengakibatkan infeksi skala luas, memperumit pengendalian dan pencegahan epidemi.Gejala yang terkait dengan subvarian BF.7 adalah batuk terus-menerus, sakit kepala, nyeri dada, perubahan indera penciuman, gangguan pendengaran dan gemetar. Sebagian besar gejalanya mirip dengan infeksi yang disebabkan oleh sub varian Omicron lainnya.Namun, orang tidak boleh mengabaikan gejala covid lainnya seperti sakit perut, diare, pilek, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Mengenakan masker dan menjaga kebersihan tangan harus terus dilakukan.