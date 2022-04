Anak Berpuasa, Kapan Saja Waktu yang Tepat Konsumsi Vitamin C

(FIR)

Mengonsumsi Vitamin C sangat bermanfaat untuk anak-anak. Selain menjaga sistem kekebalan tubuh si kecil, mengonsumsi Vitamin C juga membantu perkembangan otak dan fungsi otak.Vitamin C merupakan salah satu antioksidan utama yang dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan DNA. Tak berhenti di situ, Vitamin C juga terbukti terlibat dalam sintesis hormon yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh Survei Nasional Representatif remaja AS menunjukkan, asupan yang tidak cukup untuk beberapa zat gizi mikro, bahkan pada pengguna harian termasuk Vitamin C. Sebanyak 50% anak-anak usia 6-11 tahun memiliki asupan kurang dari 66 mg/hari, yang sejatinya rata-rata asupan itu sekira 90-100 mg.Sementara dampak dari kekurangan atau defisiensi Vitamin C adalah tubuh akan merasa lesu, lelah, dan dapat berkembang menjadi defisiensi yang mengancam jiwa. Gejala lainnya, termasuk hiperkeratosis folikularis, radang gusi dan gusi berdarah, pendaharan perifolikularis, dan gangguan penyembuhan luka.Untuk itu disarankan agar anak-anak bisa tercukupi asupan vitamin C nya, terutama saat berpuasa . Lalu kapan waktu yang tepat untuk anak mengonsumsi Vitamin C ketika mereka berpuasa?"Mengonsumsi Vitamin C baiknya setelah makan atau setelah taraweh atau bisa juga setelah makan sahur. Enggak masalah mau diminum kapanpun asalkan jangan ketika perut kosong. Jadi harus diisi makanan dulu, baru makan vitamin c," ujar dr. Kanya Ayu Sp.A dokter spesialis anak dalam peluncuran Redoxon Kids.