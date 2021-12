Awasi 5 Bahaya Terlalu Banyak Minum Kopi

1. Kecemasan

Kafein yang terdapat dalam kopi merupakan zat yang dapat meningkatkan suasana hati, metabolisme, dan kinerja mental dan fisik. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi kopi aman, selama dalam jumlah rendah hingga sedang.Namun, bila kopi dikomsumsi dalam jumlh banyak, akan memiliki efek samping yang tidak menyenangkan, bahkan membahayakan. Terlebih lagi bagi individu yang tidak terbiasa dengan kafein.Mereka mungkin saja akan mengalami gejala setelah mengonsumsinya, walaupun jumlahnya dalam dosis sedang. Berikut bahaya dari terlalu banyak mengonsumsi kopi.Kafein dapat meningkatkan kewaspadaan. Namun, pada dosis yang lebih tinggi, efek ini dapat menjadi lebih jelas, menyebabkan kecemasan dan kegugupan. Faktanya, gangguan kecemasan akibat kafein adalah salah satu dari empat sindrom terkait kafein yang tercantum dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM ), yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association.Selain itu, menurut hasil nukil dari Healtline, dosis sederhana telah terbukti menyebabkan pernapasan cepat dan meningkatkan tingkat stres saat dikonsumsi dalam sekali duduk. Jadi jika kamu memerhatikan bahwa sering merasa gugup atau gelisah, mungkin ada baiknya untuk melihat asupan kafein dan menguranginya.Kemampuan kafein untuk membantu orang tetap terjaga adalah salah satu kualitasnya yang paling berharga. Studi telah menemukan bahwa asupan kafein yang lebih tinggi tampaknya meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tertidur.Ini juga dapat mengurangi total waktu tidur, terutama pada orang tua. Yang penting, jumlah kafein yang dapat dikonsumsi tanpa memengaruhi tidur akan bergantung pada genetika dan faktor lainnya.Selain itu, kafein yang dikonsumsi di kemudian hari dapat mengganggu tidur karena efeknya dapat memakan waktu beberapa jam untuk hilang. Penelitian menunjukkan bahwa kafein bisa menetap selama jangka waktu berkisar dari satu setengah jam hingga sembilan jam, bergantung individunya.Banyak orang menemukan bahwa secangkir kopi pagi membantu perut mereka bergerak. Efek pencahar kopi telah dikaitkan dengan pelepasan gastrin, hormon yang diproduksi perut yang mempercepat aktivitas di usus besar. Terlebih lagi, kopi tanpa kafein telah terbukti menghasilkan respons serupa.Namun, kafein sendiri juga tampaknya merangsang pergerakan usus dengan meningkatkan peristaltik, kontraksi yang menggerakkan makanan melalui saluran pencernaan. Mengingat efek ini, tidak mengherankan bahwa dosis besar kafein dapat menyebabkan mencret atau bahkan diare pada beberapa orang.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minuman berkafein dapat memperburuk penyakit gastroesophageal reflux (GERD) pada beberapa orang.Penyebab umum rhabdomyolysis termasuk trauma, infeksi, penyalahgunaan obat, ketegangan otot dan gigitan ular atau serangga berbisa. Selain itu, ada beberapa laporan rhabdomyolysis terkait dengan asupan kafein yang berlebihan, meskipun ini relatif jarang.Untuk mengurangi risiko rhabdomyolysis , yang terbaik adalah membatasi asupan hingga sekitar 250 mg kafein per hari, kecuali jika kamu terbiasa mengonsumsi lebih banyak.Secara keseluruhan, kafein tampaknya tidak meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke pada kebanyakan orang. Namun, telah terbukti meningkatkan tekanan darah dalam beberapa penelitian karena efek stimulasinya pada sistem saraf.Peningkatan tekanan darah merupakan faktor risiko serangan jantung dan stroke karena dapat merusak arteri dari waktu ke waktu, membatasi aliran darah ke jantung dan otak. Oleh karena itu, memerhatikan dosis dan waktu konsumsi kafein menjadi penting, terutama jika kamu sudah memiliki tekanan darah tinggi.Di sisi lain, dosis yang sangat tinggi dapat menyebabkan efek samping yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Meskipun tanggapan bervariasi dari orang ke orang, efek dari asupan tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak belum tentu lebih baik.