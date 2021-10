Kerusakan Otak akibat Covid-19 Mirip dengan Penyebab Stroke

(FIR)

: Menurut sebuah studi terbaru, kerusakan otak yang disebabkan oleh Covid-19 mirip dengan yang disebabkan oleh stroke . Penelitian yang dipublikasikan di Nature Neuroscience pada pekan lalu, menggambarkan bagaimana covid-19 dapat menyebabkan kerusakan dengan mengganggu aliran darah di otak.Dikutip dari Al Arabiya, penelitian tersebut menyebutkan bahwa efek pada pembuluh darah di otak hampir sama dengan penyakit pembuluh darah kecil otak (istilah umum untuk penyakit otak termasuk stroke).Menurut penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan di Jerman mengatakan bahwa, hingga 76 persen pasien covid-19 dapat menderita gangguan kognitif. Dan, gejala kejiwaan lainnya lebih dari empat minggu setelah infeksi."Pemindaian otak Magnetic Resonance Imaging (MRI) mengungkapkan bahwa, orang dengan infeksi covid-19 yang parah memiliki lebih banyak 'pembuluh tali' yang tidak dapat dilalui darah," menurut penelitian berjudul ‘The SARS-CoV-2 main protease Mpro causes microvascular brain pathology by cleaving NEMO in brain endothelial cells’.Pembuluh tali merupakan jaringan sisa setelah sel mati di pembuluh darah, sehingga darah tidak mungkin melewatinya. Covid-19 juga dapat secara langsung menyebabkan stroke.Hampir sebesar 84 persen orang dengan covid-19 parah menunjukkan gejala neurologis. Termasuk kehilangan penciuman, serangan epilepsi, stroke, kehilangan kesadaran, dan kebingungan. Terlepas dari bukti covid-19 menyebabkan kerusakan otak, para peneliti mengatakan, sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan apakah virus menginfeksi otak secara langsung atau tidak.Meskipun demikian, para peneliti studi mendeteksi adanya materi genetik covid-19 dalam bentuk genom virus di otak dan cairan tulang belakang pasien. Ini menunjukkan bahwa virus covid-19 dapat mengakses otak.Materi RNA covid-19 ditemukan di pembuluh darah di otak, menunjukkan bahwa virus dapat menyebar dari sistem pernapasan ke otak melalui aliran darah pasien.