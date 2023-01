6 Makanan dan Minuman yang Mungkin Menimbulkan Selulit

1. Minuman bersoda

(Mengonsumsi es krim terlalu banyak juga tak baik karena asupan gula yang berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti obesitas dan kerusakan gigi. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Es krim

3. Roti putih

4. Sup kalengan

5. Kue-kue

6. Pizza

(TIN)

Selulit atau lemak 'berlesung pipit' yang cenderung menumpuk di perut, kaki, dan pantat, dapat menjadi 'kutukan' bagi banyak wanita.Menurut Klinik Cleveland, faktanya 80–90 persen wanita dewasa memiliki jenis lemak ini di tubuh mereka. Untungnya, selulit tidak berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga tidak terlalu menarik.Tidak seperti jenis lemak lainnya, selulit mendorong jaringan ikat di kulit. Sayangnya, masih belum ada cara yang terbukti untuk menghilangkan lemak ini secara tuntas. Solusi paling efektif (dan paling murah) untuk mengurangi selulit kemungkinan terletak pada kombinasi diet, olahraga, dan penurunan berat badan.Apakah ada makanan dan minuman tertentu yang lebih rentan menyebabkan selulit? Nah, berikut adalah makanan dan minuman yang dapat mengembangkan lemak selulit yang tidak sedap dipandang seperti yang ditulis oleh Sarah Garone, NDTR lewat Eat This Not That!Beberapa peneliti berteori bahwa resistensi insulin bisa menjadi faktor penyebab perkembangan selulit. Diketahui bahwa kerusakan pembuluh darah sering terjadi pada penderita diabetes, dan karena selulit mungkin sebagian merupakan kondisi pembuluh darah, masalah gula darah dapat mendorong lemak menekan kulit di perut dan pantat.Sebuah studi tahun 2016 di Circulation secara langsung mengaitkan minuman manis seperti soda dengan peningkatan lemak perut.Diet tinggi lemak tidak hanya menambah kalori yang berkontribusi pada penambahan berat badan, tapi juga rentan terhadap selulit yang tidak sedap dipandang. Makanan olahan susu penuh lemak seperti es krim merupakan sumber kalori dan lemak jenuh yang cukup.Sekali lagi, hubungan diet lemak-selulit mungkin ada hubungannya dengan tekanan yang diberikan pembuluh darah pada lemak di atasnya. Secara berlebihan mengonsumsi es krim dan makanan olahan susu berlemak tinggi lainnya, dapat menciptakan tekanan ekstra pada pembuluh darah, menyebabkan selulit muncul lebih menonjol.Melansir Eat This, Not That! mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat olahan sederhana ini telah dikaitkan dengan kemungkinan obesitas yang lebih tinggi karena pengaruhnya terhadap insulin.Sumber natrium teratas lainnya, sup kalengan dapat memberikan persentase besar dari nilai harian dalam satu porsi. Cairan yang tertahan dari terlalu banyak natrium dapat membuat selulit terlihat lebih buruk. Jadi periksalah label sup dengan hati-hati!Mereka mungkin lezat, tetapi kue-kue seperti kue, donat, dan danish menyimpan trifecta nutrisi yang tidak bagus untuk selulit, seperti lemak, karbohidrat olahan, dan natrium. Tentu saja, sesekali makan apel goreng tidak akan langsung membuat lemak ini di perut, tetapi menjadikan kebiasaan ini sebagai kebiasaan dapat menimbulkan selulit. Jadi, jangan terlalu berlebihan mengonsumsinya.Tidak mengherankan jika pizza bukanlah teman bagi upaya untuk menghilangkan lemak tubuh dalam bentuk apa pun, selulit atau lainnya. "Tidak hanya pizza beku dan pizza yang diantarkan ke restoran mengandung kalori dan lemak jenuh tingkat tinggi, topping yang ada juga menyajikan natrium yang berlimpah," tulis Sarah.Hal ini bisa menyebabkan tubuh menahan cairan. Akibatnya, bisa mendorong sel lemak selulit, membuatnya lebih terlihat. Jadi, cobalah membuat pizza sendiri dengan saus merah rendah sodium dan topping sayuran. Atau mengonsumsinya secara tidak berlebihan dapat menghindari kamu dari hal yang tidak kamu inginkan.