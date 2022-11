Hari AIDS Sedunia, Kemenkes Targetkan Three Zero

(FIR)

HIV/AIDS masih menjadi permasalahan di dunia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan target ‘Three Zero’ untuk menekan penurunan angka bahkan mengakhiri epidemi HIV pada 2030.HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sementara AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit akibat infeksi HIV.HIV masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional. Hingga saat ini, kasus HIV di Asia Tenggara menyumbang 10 persen dari total HIV seluruh dunia. Indonesia sendiri pun tidak sedikit juga pasiennya.Di Indonesia sendiri, prevalensi HI di sebagian besar wilayah adalah 0,26 persen. Sementara itu, di Papua dan Papua Barat mencapai 1,8 persen. Dr. Imran Pambudi, MPHM menyebut bahwa untuk sekarang, area Papua dan Papua Barat menjadi perhatian lebih intens dalam melakukan pelayanan.Jalur cepat yang ditempuh Indonesia untuk mengakhiri epidemi HIV adalah dengan mencapai target indikator 95 persen Orang Dengan HIV (ODHIV) mengetahui status HIV-nya, 95 persen ODHIV diobati, dan 95 persen ODHIV yang diobati mengalami supresi virus.Data Indonesia pada September 2022 ini belum optimal. Kisarannya ada di angka 79 persen untuk target 95 pertama (mengetahui status HIV), 41 persen untuk target 95 kedua (ODHIV diobati), dan 16 persen untuk target 95 ketiga (yang diobati mengalami supresi virus).“Dua hal yang perlu dikerjakan lebih fokus lagi yaitu terkait dengan ODHIV yang mendapatkan pengobatan dan monitoring,” kata dr. Imran Pambudi, MPHM. pada temu media daring, Selasa, 29 November 2022.Upaya penanggulangan HIV-AIDS dilakukan dengan menerapkan strategi promosi kesehatan, pencegahan, penemuan kasus (skrining, testing, tracing), dan penanganan kasus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara konkuren wajib melakukan ini.Untuk mendukung epidemi HIV pada 2030, Indonesia menerapkan ‘Three Zero’, yaitu zero infeksi baru HIV, zero kematian akibat AIDS, dan zero stigma-diskriminasi.Tugas dari pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan kesehatan terkait HIV pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan usia produktif. Ditambah skrining HIV bagi populasi berisiko terinfeksi HIV.Hal di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.“Penting kiranya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa HIV atau AIDS itu penyakit menular, yang bisa diobati, dan apabila positif itu bukan akhir dari segalanya,” pungkas dr. Imran.