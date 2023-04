Manfaat Buah Nanas untuk Kesehatan, Bisa Cegah Flu hingga Menurunkan Kolesterol

Jakarta: Nanas atau Ananas comosus merupakan salah satu buah tropis yang mudah ditemui dan populer di Indonesia. Nanas memiliki rasa yang manis dan asam yang menyegarkan.



Nanas kerap diolah menjadi jus hingga bahan masakan yang lezat. Selain itu, buah nanas juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan.



Dilansir dari laman Alodokter, berat 1 buah nanas berukuran sedang kira-kira 900–1.000 gram. Dalam 100 gram nanas, terdapat sekitar 40 kalori dan beragam nutrisi berikut ini:

0,5 gram protein

10 gram karbohidrat

1 gram serat

58 IU vitamin A, 48 miligram vitamin C, 18 mikrogram folat

110 miligram kalium, 12 miligram magnesium

Selain itu, buah nanas juga mengandung vitamin B, kolin, selenium, zinc, antioksidan, dan bromelain yang merupakan enzim khas dari nanas. Enzim ini dapat memproduksi zat yang mampu mencegah peradangan.

Manfaat buah nanas untuk kesehatan

Dengan mengonsumsi buah nanas ada berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan, yaitu:

1. Menurunkan kolesterol

Menurunkan kadar kolesterol perlu dibarengi dengan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat, seperti mengonsumsi buah-buahan, termasuk buah nanas.



Buah nanas memiliki kandungan serat dan antioksidan di dalamnya yang dapat mengurangi kolesterol jahat (LDL) dalam darah.Nanas juga memiliki kandungan kalium, serat, dan antioksidan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan mengontrolnya agar tetap stabil.

2. Mencegah Flu

Buah nanas memiliki kandungan vitamin C yang dapat memperkuat imunitas tubuh. Konsumsi 1 cangkir buah nanas segar, atau sekitar 150 gram, sudah mampu mencukupi kebutuhan vitamin C harian. Dengan asupan vitamin C yang cukup, daya tahan tubuh akan lebih kuat untuk mencegah dan melawan infeksi, termasuk flu.

3. Mencegah dan mengatasi sembelit

Buah yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan ini juga bisa mencegah dan mengatasi sembelit. Manfaat buah nanas tersebut tidak hanya diperoleh dari kandungan serat di dalamnya, melainkan juga dari kandungan airnya yang tinggi dan zat bromelain yang dapat melancarkan pencernaan.

4. Mempercepat penyembuhan luka

Kandungan vitamin C pada nanas dapat membantu produksi kolagen. Selain menjaga kekenyalan kulit dan membuat kulit kencang, kolagen juga diperlukan dalam pembentukan jaringan kulit yang rusak. Jadi, bila produksi kolagen baik, penyembuhan luka di kulit dapat berlangsung lebih cepat.

5. Meredakan asam urat

Nanas memiliki kandungan enzim bromelain yang dapat mengurangi peradangan sendi pada penderita asam urat. Selain itu, kandungan serat, folat, dan vitamin C di dalam nanas juga dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mengurangi risiko kambuhnya gejala penyakit asam urat.



Namun, ada baiknya tidak mengonsumsi buah nanas secara berlebihan. Sebab, dapat menimbulkan efek samping berupa rasa seperti terbakar atau gatal di lidah, mual, muntah, hingga diare.



(Dewi Larasati)

(WAN)