6 Trik Cerdas Dapatkan Lebih Banyak Serat dalam Smoothie

1. Oat

(Buah alpukat juga bermanfaat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Sehingga dapat membantu kamu buang air besar secara teratur dan berkala. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Alpukat

3. Biji chia

4. Bayam

5. Buah beri

6. Bubuk kakao

Memasukkan serat dalam makanan sangat penting untuk pencernaan yang sehat. Namun faktanya, banyak orang yang tidak mendapatkan cukup serat.Padahal, serat dalam makanan tidak hanya akan membuat merasa kenyang, tapi juga membantu pencernaan, mendukung mikrobioma usus yang sehat , dan bahkan menjaga kadar gula darah yang sehat.Untuk meningkatkan asupan harian, kamu bisa mendapatkannya dari smoothie . Smoothie pilihan kamu kemungkinan besar sudah kaya akan berbagai buah dan sayuran. Tetapi jika dirasa masih kekurangan serat ini adalah salah satu makanan termudah untuk dimodifikasi.Para ahli membagikan beberapa makanan pokok yang perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan ke minuman pagi untuk mengoptimalkan pencernaan dan memberi energi pada tubuh sepanjang hari.Ada sejumlah bentuk serat yang berbeda untuk dimasukkan dalam diet dengan berbagai manfaat, termasuk yang ditemukan dalam biji-bijian yang sangat disukai."Oat mentah merupakan sumber serat beta-glukan yang bagus," kata Julie Stefanski , RDN, CSSD, dan juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics, seperti yang dinukil dari mindbodygreen.Oat sendiri, tidak hanya akan dikemas dalam serat, mereka juga akan menambahkan beberapa tekstur pada smoothie dan membuatnya lebih mengenyangkan.Bila mendambakan smoothie krim yang sarat dengan manfaat kesehatan, beralih ke alpukat sebagai sumber serat mungkin merupakan pilihan terbaik. Alpukat bermanfaat untuk meningkatkan tingkat tekanan darah yang sehat dan kesehatan kardiovaskular.Alpukat juga menambahkan sedikit rasa pada smoothie, hanya membantu membuat campuran menjadi lebih kaya dan lebih lezat.Biji chia sangat berguna untuk meningkatkan jumlah serat dalam smoothie tanpa mengubah rasanya sama sekali."Dua sendok makan biji chia memiliki delapan gram serat tidak larut," jelas ahli diet bariatrik Carrie Kirkland, R.D., L.D. Ini berarti biji chia bisa sangat bagus untuk membuat kenyang lebih lama dan membuat smoothie lebih memuaskan. Plus, membantu mengentalkan smoothie dan membuatnya lebih menghidrasi.Sering ditemukan dalam smoothie hijau, bayam adalah tambahan yang kuat untuk minuman kamu. Bayam bayi adalah sumber serat yang juga sangat tinggi vitamin B dan fitokimia.Mikro dan fitonutrien penting lainnya dalam sayuran hijau termasuk beta-karoten (alias vitamin A), vitamin K1, dan karotenoid lutein membuat bayam menjadi tambahan yang layak untuk campuran apa pun.Selain rasanya yang lezat, beri juga memberikan dorongan instan baik serat dan antioksidan. Dengan banyak varietas, beri dapat meningkatkan kandungan serat dalam smoothie dan berfungsi sebagai pemanis alami.Menambahkan bubuk kakao ke smoothie tidak hanya akan membuatnya terasa seperti milkshake cokelat tetapi juga meningkatkan manfaat nutrisinya. Bubuk kakao adalah sumber serat dan antioksidan Untuk kombinasi yang lezat, ditambah keseimbangan protein, karbohidrat, dan lemak sehat yang seimbang, cobalah memadukannya dengan pisang dan satu sendok selai kacang.Jangan lupa, pastikan untuk meningkatkan asupan serat secara perlahan dan penuh pertimbangan, untuk memberi waktu bagi usus untuk beradaptasi.