Apel dari Selandia Baru Punya Ciri Khas Berbeda, Apa Saja ya?

Apel menjadi salah satu buah yang memiliki banyak manfaat buat tubuh. Keunggulan yang dimiliki apel adalah tinggi antioksidan.Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebut, apel berukuran medium memiliki kandungan 4,4 gram serat dan 8,4 gram vitamin C. Keduanya mencukupi nilai harian serat dan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh.Memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, membuat apel membantu mengurangi risiko kanker. Apel juga termasuk buak yang memiliki serat tinggi, sehingga mampu memperlambat pencernaan dan mencegah naiknya gula darah.Apel kerap masuk dalam daftar list makanan bagi orang yang berencana menurun berat badan. Salah satu faktornya, ada kandungan zat polifenol yang terbukti mengurangi risiko obesitas."Pernyataan mengonsumsi apel setiap hari menjauhkan kita dari dokter, dan berbagai riser yang dilakukan oleh pakar kesehatan membuktikan khasiat apel untuk kesehatan," ucap Pingkan Mokalu, Dazzle Representative for Indonesia.Untuk bisa memilih apel yang memenuhi kebutuhan tubuh salah satunya apel dari Selandia Baru, seperti Dazzle. Seperti diketahui, Selandia Baru menjadi salah satu produsen apel terbaik di dunia, termasuk di antaranya Dazzle.Dazzle yang memiliki arti 'memesona' punya karakter khas yang memikat, seperti kulit berwarna merah terang menyala, daging putih renyah, dengan kadari air sempurna dan rasa manis yang tepat."Dazzle dikembangkan oleh Pusat Penelitian Tanaman dan Makanan Selandia Baru selama 20 tahun. Apel Ini punya rasa yang manis dan tidak asam. Perpaduan kedua rasa ini dengan tekstur yang renyah menjadikan apel ini sebagai yang terbaik di Asia, bahkan di dunia," pungkas Pingkan.