Kaitan Stroberi dengan Wabah Hepatitis A di Amerika Serikat dan Kanada

(Di Amerika Serikat, F.D.A. mengatakan telah mengidentifikasi 17 kasus hepatitis A yang terkait dengan stroberi. Pejabat kesehatan Amerika mengatakan wabah Hepatitis A, kemungkinan besar berasal dari stroberi organik segar bermerek FreshKampo dan H-E-B yang dibeli antara 5 Maret dan 25 April. Foto: Dok. Hip2save)

(TIN)

Pejabat kesehatan Amerika mengatakan wabah Hepatitis A , kemungkinan besar berasal dari stroberi organik segar bermerek FreshKampo dan H-E-B yang dibeli antara 5 Maret dan 25 April.Stroberi dijual di toko-toko termasuk Aldi, H-E-B, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe's, Walmart dan Weis Markets, kata Food and Drug Administration (FDA).Artinya, orang yang membeli stroberi antara tanggal tersebut harus membuangnya karena stroberi telah melewati masa simpannya.Di Amerika Serikat, F.D.A. mengatakan telah mengidentifikasi 17 kasus hepatitis A yang terkait dengan stroberi di mana 15 di California dan masing-masing satu di Minnesota dan North Dakota. Sebanyak 12 orang telah dirawat di rumah sakit, kata badan tersebut.Di Kanada, pejabat kesehatan mengatakan mereka telah mengonfirmasi 10 kasus di mana empat di Alberta dan telah dirawat di rumah sakit Kanada, sedangkan enam kasus di Saskatchewan.Seperti yang dirangkum dari laman The New York Times, tidak ada kematian terkait dengan stroberi yang dilaporkan di Amerika Serikat atau Kanada, menurut pejabat di kedua negara.Hepatitis A adalah virus menular yang dapat menyebabkan penyakit hati . Hal ini dapat ditularkan ketika makanan dikonsumsi setelah ditangani oleh seseorang yang tidak mengikuti kebersihan cuci tangan yang benar.Menurut FDA, gejala biasanya berkembang 15 hingga 20 hari setelah makan makanan yang terkontaminasi dan dapat mencakup kelelahan, mual, muntah, sakit perut, penyakit kuning, urine berwarna gelap dan tinja pucat.Orang yang percaya bahwa mereka mungkin terinfeksi atau mungkin telah memakan stroberi yang tercemar dalam dua minggu terakhir harus mencari dokter untuk berkonsultasi atas kesehatan mereka.Dalam sebuah pernyataan, H-E-B, yang berbasis di Texas, mengatakan bahwa mereka belum menerima atau menjual stroberi organik dari pemasok yang sedang diselidiki sejak 16 April.Mereka yang dijual antara 5 Maret dan 25 April datang dalam paket clamshell plastik dengan label bertuliskan, "Didistribusikan oleh Buah Meridian," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.“FreshKampo ingin konsumen tahu bahwa mereka akan terus bekerja dengan pejabat kesehatan dan mitra rantai pasokan untuk menentukan di mana masalah mungkin terjadi di sepanjang rantai pasokan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya terjadi lagi,” ujar pernyataan itu.