1. Kentang

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

2. Paprika

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Apel

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Selada

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

5. Kubis

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

6. Wortel

(Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

7. Irisan nanas

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Kebanyakan orang menganggap roti dan mentega adalah menu makanan paling cepat untuk sarapan. Seperti diketahui, roti umumnya terbuat dari tepung dan air. Meskipun tersedia dalam jenis yang berbeda-beda, tetapi kebanyakan roti putih mengandung indeks glikemik yang tinggi dengan nilai gizi rendah. Bahkan, roti termasuk dalam kategori makanan berkabohidrat tinggi.Nah, untuk kamu yang sedang menjalani diet atau ingin mengubah pola makan jadi lebih sehat, kamu bisa mengganti roti dengan sayur dan buah-buahan."Dibandingkan dengan buah-buahan dan sayuran, jumlah nutrisi penting dalam roti cenderung lebih rendah. Roti justru mengandung lebih banyak kalori dan karbohidrat, serta rendah protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Inilah mengapa buah dan sayuran lebih baik daripada roti," tutur Roopshree Jaiswal, Konsultan – Ahli Diet/Nutrisi, Rumah Sakit Ibu, Mekanik Nagar Indore, dikutip dari Health Shots.Jaiswal menyebutkan beberapa buah dan sayuran yang bisa dikonsumsi sebagai menu sarapan, di antaranya:Sayuran ini tinggi kandungan karbohidrat dan serat sehingga menjadikannya pilihan yang baik untuk menjaga kesehatan usus dan berat badan. Bahkan, menambahkannya dalam sarapan akan memberimu karbohidrat kompleks yang baik untuk mereka yang mengikuti latihan kardio dengan intens.Tentu beberapa orang senang menambahkan warna pada makanan sehingga menu sarapannya jadi lebih menarik dan mengenyangkan. Nah, paprika bisa membuat piringmu jadi lebih berwarna sekaligus sehat. Mereka kaya akan beberapa nutrisi penting termasuk vitamin A dan C, kalium, asam folat, dan serat.Memulai hari dengan salad apel akan menjadi alternatif roti yang lebih sehat dan enak. Selain kaya serat dan antioksidan, apel sering dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah dari beberapa penyakit seperti diabetes, kesehatan jantung dan kanker.Jika kamu ingin memulai hari dengan menu sarapan yang praktis, kamu bisa menggunakan selada untuk membuatnya. Kamu juga dapat menambahkan isian dan saus sehat favoritmu untuk membuatnya lebih lezat.Kubis kaya akan serat makanan, vitamin K dan C dan jika kamu tidak suka memulai hari dengan salad berdaun, kamu bisa menggunakan daun kubis untuk membuat bungkus seperti selada.Vitamin C, kalsium, zat besi, biotin, vitamin K1, potasium, vitamin B6, dan lutein semuanya ada dalam wortel. Wortel tetap enak meski dimakan mentah. Tetapi jika kamu ingin sedikit bereksperimen, kamu dapat menambahkannya dalam salad.Nanas adalah buah dengan rasa asam manis yang sangat enak. Selain itu, buah ini juga sangat kaya antioksidan.