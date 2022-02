1. Fenugreek

2. Daun mustard

3. Bayam

4. Wortel

5. Daun bawang

Saat cuaca dingin, pembuluh darah akan menyempit, sehingga aliran darah dibatasi dan jantungmu harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tekanan darah dan detak jantung bisa meningkat dan sirkulasi pun melambat. Kondisi ini menyebabkan penurunan suhu tubuh yang menyebabkan kedinginan.Untuk mengatasi kedinginan, menyeruput teh atau kopi hangat memang paling nikmat. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat beberapa jenis sayuran yang diyakini juga dapat menghangatkan tubuh ketika musim dingin.Mengonsumsi daun fenugreek di musim dingin akan memberikan kehangatan, karena mengandung asam folat, zat besi, protein, kalium, vitamin A, B, B3, C, dan E, serat dan fitoestrogen. Selain itu, daun fenugreek juga dapat membantu ibu hamil atau yang baru melahirkan dalam mempertahankan kadar zat besi dan asam folat selama masa kehamilan dan menyusui. Daun ini juga ternyata dapat mengurangi nyeri haid, mengobati gangguan hormonal dan reproduksi.Daun mustard rendah kalori dan menyediakan sumber vitamin B1, B2, B6, C, E, K, asam folat serta mineral seperti kalsium, karoten, mangan, tembaga, magnesium, protein, kalium, dan zat besi yang sangat baik. Daun ini juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan melindungi dari kanker. Karena kaya serat yang membantu pergerakan usus, sehingga mencegah sembelit.Bayam adalah makanan super lain untuk kesehatan yang baik di segala musim. Baik musim panas maupun dingin. Sayur hijau ini sarat dengan mineral, vitamin A, C, E, K, asam folat, zat besi dan rendah kalori. Seperti diketahui, sayuran dapat memperkuat tulang, membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kadar gula darah, dan mencegah kanker.Wortel adalah makanan super renyah yang mengandung banyak nutrisi, seperti serat dan vitamin A, B, B2, B3, C, D, E dan K. Dikenal sebagai sayuran yang dapat meningkatkan penglihatan dan mencegah rabun senja, karena mengandung karoten. Baik untuk menjaga kesehatan kulit, rambut dan kuku dan dapat digunakan untuk mengobati obesitas.Daun bawang adalah sumber kalsium, fosfor, dan selenium, vitamin C dan B6 yang baik. Panas alami pada daun bawang dapat meningkatkan kehangatan di seluruh tubuh. Selain itu, daun bawang dan anggota keluarga bawang lainnya kaya akan belerang, yang membantu meningkatkan pencernaan protein atau asam amino, dan memiliki kualitas menghangatkan dan memurnikan. Bawang dapat membantu dalam stimulasi ASI, mencegah pilek dan flu.