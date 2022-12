7 Tanda Bahaya, Kalau Kamu Hidup dengan Kesehatan Usus yang Buruk

1. Lebih mudah tersinggung dari biasanya

(Gangguan di pencernaan misalnya naiknya asam lambung adalah gangguan pencernaan yang memiliki banyak gejala, salah satunya adalah sakit kepala akut atau migrain. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Kesehatan mikrobioma usus bisa memengaruhi kesehatan secara keseluruhan lebih dari yang kita sadari. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan usus telah menjadi topik hangat di dalam bidang kesehatan.Dan mengingat bagaimana keadaan mikrobioma usus terhubung ke hampir setiap bagian tubuh. Masuk akal jika orang mencari untuk cara sehari-hari untuk mengoptimalkan kesehatan usus mereka.Namun, untuk alasan yang sama, kesehatan usus yang buruk dapat menyebabkan berbagai macam gejala, beberapa di antaranya bahkan tidak melibatkan usus.Sulit untuk mengatakan apakah kesehatan usus berkembang atau apakah keluhan kesehatan yang tampaknya acak yang dialami sebenarnya terkait dengan kondisi usus kamu. Seperti yang telah dilansir dari Real Simple, berikut tanda kalau usus sedang mengalami 'masalah'.Banyak dari kita yang tahu bagaimana rasanya mengalami perut kembung akibat stres dan kecemasan. Namun menurut Aditya Sreenivasan, M.D., ahli gastroenterologi di Rumah Sakit Lenox Hill New York, hal itu juga bisa terjadi sebaliknya.Secara khusus, usus dapat mengirimkan sinyal ke otak saat dalam kesulitan. Ini dilakukan dengan menggunakan neuron, atau sel saraf, yang bertugas mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh.Jika tidak dapat berhenti menguap atau merasa terlalu lelah untuk beraktivitas secara normal setiap hari, usus yang tidak seimbang mungkin penyebabnya. Menurut Dr Sreenivasan, hal ini sebagian mungkin terkait dengan masalah suasana hati yang disebutkan di atas, yang dapat mengganggu tidur secara serius.Terlebih lagi, jika usus tidak cukup menyerap nutrisi yang tepat, itu dapat menyebabkan malabsorpsi dan berdampak negatif pada tingkat energi kamu. Mungkin juga mengalami kabut otak terkait kelelahan, beban mental, gangguan ingatan, dan sejenisnya, yang juga sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan usus.Ketika masalah usus mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dengan baik, itu dapat menyebabkan sakit kepala yang mengganggu. Ini mungkin terkait dengan koneksi usus-otak dan peradangan, menurut The Journal of Headache and Pain. Migrain sedikit lebih rumit, tetapi ada hubungan antara migrain dan sakit perut,” Dr Sreenivasan menjelaskan lebih lanjut. Selain itu, ketidakseimbangan hormon yang dapat memicu sakit kepala dan migrain juga dapat menyebabkan masalah usus.Dari ketidakseimbangan mikroba hingga disfungsi pencernaan secara umum, kesehatan usus yang buruk dapat menyebabkan sembelit dan kembung, ujar Johanna Salazar, M.S., RDN, ahli gizi ahli gizi terdaftar dan pendiri Healing Nutrition.“Jika merasa kembung atau sembelit, lihat apa yang kamu makan dan minum selama 48 jam terakhir,” saran Salazar. Namun, jika sembelit dan kembung berlanjut selama lebih dari tujuh hari, Salazar merekomendasikan untuk menghubungi dokter untuk mendapatkan jawaban.Tanda mengejutkan lain dari kesehatan usus yang buruk adalah bau mulut. Inilah mengapa itu terjadi: Jika tidak buang air besar dengan benar, hal itu dapat menyebabkan penumpukan racun di dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan bau mulut, petunjuk kesehatan usus yang tidak boleh diabaikan, kata Salazar.Buang air besar berbeda untuk setiap orang. Ada yang setiap hari, ada pula yang beberapa hari sekali. Namun, bila frekuensi BAB kamu berubah dari biasanya dan menyebabkan gejala atau mengganggu kehidupan sehari-hari, itu bisa sebagai tanda yang lebih mendesak bahwa kesehatan usus memerlukan bantuan.Ada banyak kemungkinan pemicu gejala peradangan kulit, termasuk alergi dan stres. Tapi usus yang tidak teratur mungkin juga ikut berperan. Ini karena hubungan antara sistem kekebalan dan mikrobioma usus, yang penting untuk menjaga kesehatan kulit, menurut jurnal Microorganisms.Pada dasarnya, jika mikrobioma usus tidak seimbang, hal itu dapat mengubah respons kekebalan tubuh, yang mengakibatkan masalah kulit seperti jerawat dan ketombe. Dalam pengertian yang lebih umum, “Makan banyak makanan olahan dan asin dapat menyebabkan bengkak dan peradangan di seluruh tubuh kamu, termasuk kulit,” jelas Dr Sreenivasan.