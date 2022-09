Amankah Hidrogen Peroksida untuk Memutihkan Gigi? Ini Jawaban Ahli

(Hidrogen peroksida adalah senyawa kimia asam. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Banyak orang ingin memiliki gigi yang putih dan bersih. Hal ini tentu membuat peningkatan permintaan terhadap produk pemutih gigi. Salah satu bahan yang cukup sering digunakan untuk pemutih gigi adalah hidrogen peroksida.Perlu diketahui, hidrogen peroksida adalah senyawa kimia asam dan dalam bentuk murni merupakan cairan berwarna biru yang sangat pucat. Selain digunakan untuk produk perawatan mulut, hidrogen peroksida juga sering digunakan untuk pembersih alat-alat rumah tangga seperti zat pemutih atau antiseptik."Hidrogen peroksida dapat mencerahkan dan memutihkan gigi melalui proses kimia, dengan memecah noda dari polimer menjadi monomer melalui proses oksidasi. Dalam produk pemutihan gigi, ia berfungsi untuk melarutkan noda sehingga gigi secara bertahap dan aman diputihkan tanpa merusak kesehatan gigi," kata Drg. Lisa Creaven, salah satu pendiri Spotlight Oral Care.Namun, karena hidrogen peroksida adalah zat pemutih yang kuat, biasanya dalam penggunaan hidrogen peroksida diencerkan dengan produk pemutih lainnya seperti baking soda untuk mencegah kerusakan pada enamel gigi dan gusi."Hidrogen peroksida memiliki rekam jejak yang cukup panjang mengenai keamanan untuk memutihkan gigi tanpa memengaruhi kekuatan enamel gigi secara signifikan," kata Chris Strandburg, DDS, seorang dokter gigi sekaligus juru bicara Waterpik.Meskipun aman, penggunaan hidrogen peroksida ini sebaiknya tidak berlebihan karena dapat merusak gigi dan gusi seiring berjalannya waktu. Produk pemutih gigi biasanya mengandung hidrogen peroksida sekitar 3 – 20 persen atau lebih di dokter gigi.Dr Strandburg merekomendasikan untuk membatasi perawatan menggunakan hidrogen peroksida sekitar 7 – 14 hari per sesi. Setelah itu, berikan waktu untuk jeda pada gigi dan gusi. Jika, kamu memiliki lebih dari 20 sesi pemutihan gigi per tahun, kamu berisiko memengaruhi kekuatan enamel gigi karena sifatnya yang agak asam dari konsentrasi hidrogen peroksida yang tinggi.Ortodontis Heather Kunen, DDS, MS, salah satu pendiri Beam Street, menyarankan agar tidak menggunakan produk pemutih dengan hidrogen peroksida lebih dari sekali atau dua kali per tahun. "Setelah Anda mencapai tingkat pemutihan yang Anda inginkan (selama tiga sampai 10 hari), tunggu setidaknya enam hingga 12 bulan sebelum memutihkan lagi," tutupnya.