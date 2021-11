Diperingati Tiap 1 Desember, Ini Tema Hari AIDS Sedunia 2021

Tema Hari AIDS Sedunia 2021

Simbol pita merah untuk HIV/AIDS. (Foto: Pexels)

Angka AIDS tahun 2020

Perbedaan HIV dan AIDS

(SYN)

Jakarta: Tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Tahun ini, peringatan terkait jatuh pada Rabu, 1 Desember 2021.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa HIV tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat utama yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia."Perpecahan, disparitas, dan pengabaian hak asasi manusia adalah beberapa kegagalan yang memungkinkan HIV menjadi dan tetap menjadi krisis kesehatan global," tulis WHO dalam laman resmi dikutip Selasa, 30 November 2021.Baca: Pakai Toilet Bersama Penderita HIV/AIDS Bisa Tertular, Benarkah? Apalagi, covid-19 makin memperburuk ketidakadilan dan gangguan terhadap layanan. Hal ini membuat kehidupan banyak orang yang hidup dengan HIV lebih menantang.Tema Hari AIDS Sedunia 2021 adalah "Akhiri ketimpangan. Akhiri AIDS ".Dengan fokus khusus untuk menjangkau orang-orang yang tertinggal, WHO dan mitranya menyoroti ketidaksetaraan yang berkembang dalam akses ke layanan HIV yang penting.Pada 1 Desember 2021, WHO menyerukan para pemimpin global dan warga untuk bersatu menghadapi ketidaksetaraan pada AIDS menjangkau orang-orang yang saat ini tidak menerima layanan HIV dengan layak.WHO mengungkapkan bahwa sebanyak 1,5 juta orang terinfeksi virus HIV pada 2020. Total ada 37.700.000 orang mengidap HIV tahun lalu.Kemudian, sebanyak 680.000 orang meninggal karena kasus HIV pada tahun yang sama. Sebesar 37 persen orang HIV menerima terapi antiretroviral (ART) seumur hidup pada tahun 2020Banyak orang yang menganggap jika HIV (human immunodeficiency virus) dan AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) adalah jenis penyakit yang sama. Faktanya, diagnosis dari kedua penyakit ini berbeda tetapi dapat berjalan seiringan.Artinya, HIV adalah virus yang dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan AIDS, yang kerap disebut sebagai HIV stadium 3. Gangguan ini dapat menyebabkan masalah pada sistem imunitas penderita.