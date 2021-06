5 Vitamin Terbaik untuk Mengurangi Kecemasan dan Stres

1. Vitamin B untuk kecemasan, stres dan depresi

2. Vitamin C untuk mood, stres dan kecemasan

3. Vitamin D untuk kecemasan dan depresi

4. Magnesium untuk stres, kecemasan dan depresi

5. Omega 3 untuk depresi dan kecemasan

(FIR)

Banyak orang yang mengalami kecemasan dan stres, terutama karena adanya pandemi covid-19 ini. Cemas dan stres memang bisa disebabkan karena berbagai faktor.Mulai dari masalah pekerjaan, lingkungan, rumah tangga, dan masih banyak lagi. Tetapi banyak orang yang melewatkan satu langkah penting, yaitu menyediakan vitamin , mineral, dan antioksidan yang tepat untuk mendukung pikiran yang sehat dan sistem saraf yang seimbang.Berikut ini adalah vitamin yang dapat mengurangi rasa stres dan cemas:Semua vitamin B memainkan peran yang bermanfaat dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Functional Foods menemukan bahwa, orang yang mengonsumsi makanan kaya vitamin B mengalami peningkatan signifikan dalam skor kecemasan. Dan stres mereka dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi makanan kaya vitamin B.Selain mendukung sistem kekebalan tubuh, vitamin C juga bisa berguna untuk penguat otak dan salah satu vitamin terbaik untuk kecemasan. Antioksidan ini memainkan peran penting dalam menjaga homeostasis (yaitu keseimbangan) dalam sistem saraf pusat.Sebuah studi di Journal of Nutritional Biochemistry menyatakan bahwa, kekurangan vitamin C secara luas dikaitkan dengan penyakit yang berhubungan dengan stres. Selain itu penelitian juga mencatat bahwa mengonsumsi suplemen vitamin C dapat meningkatkan mood serta mengurangi kecemasan.Dan meskipun tidak jelas apakah kekurangan vitamin D menyebabkan kecemasan dan depresi, ada korelasi antara kadar vitamin D yang rendah dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi dan gangguan mood lainnya. Satu studi bahkan menemukan bahwa mengonsumsi suplemen vitamin D membantu memperbaiki gejala depresi.Sebuah tinjauan sistematis menganalisis hampir 20 studi yang berbeda dan menemukan bahwa, mengonsumsi suplemen magnesium dapat mengurangi kecemasan. Selain bermanfaat untuk gejala stres dan kecemasan, magnesium juga dikaitkan dengan peningkatan gejala depresi.Omega 3 memiliki berbagai bentuk, mulai dari DHA dan EPA. DHA khususnya dapat berperan dalam melindungi kesehatan mental Anda, dan mendapatkan cukup telah dikaitkan dengan penurunan risiko depresi. Ini karena DHA sangat penting untuk produksi serotonin, hormon yang membantu kita mengatur suasana hati secara alami.