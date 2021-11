Hari AIDS Sedunia 1 Desember, Pahami Gejala, Penyebab, dan Cara Cegah Penyakit HIV/AIDS

Gejala HIV dan AIDS

Tahap pertama

Pengidap akan mengalami nyeri mirip, seperti flu, beberapa minggu setelah terinfeksi, selama satu hingga dua bulan

Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun

Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi.

Tahap Kedua

Umumnya, tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun

Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh

Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain

Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih.

Tahap Ketiga

Daya tahan pengidap rentan, sehingga mudah sakit, dan akan berlanjut menjadi AIDS

Demam terus-menerus lebih dari sepuluh hari

Merasa lelah setiap saat

Sulit bernapas

Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama

Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina

Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang

Hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis.

Penyebab HIV dan AIDS

Cara mencegah penularan HIV dan AIDS

Selalu menggunakan kondom saat berhubungan seks vagina, oral, atau anal

Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan

Bersikap jujur kepada pasangan jika positif HIV

Tidak berbagi jarum atau peralatan obat lainnya

Konsultasi dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil guna penanganan dan perencanaan persalinan agar janin tidak tertular HIV.

Jakarta: Hari AIDS Sedunia diperingati setiap tahunnya pada 1 Desember. Peringatan ini guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat dunia akan bahaya penyakit HIV/AIDS.Setiap orang memiliki akses yang sama untuk mencegah, menguji, mengobati, serta mendapat perawatan atas penyakit HIV/AIDS . Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 1,5 juta orang terinfeksi HIV pada 2020. Sehingga, total ada 37,7 juta orang mengidap AIDS.Sebanyak 680 ribu orang meninggal karena kasus HIV pada tahun yang sama. Kemudian, sebesar 37 persen orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menerima terapi antiretroviral (ART) seumur hidup pada 2020. Untuk menghindari penularan penyakit HIV/AIDS, simak gejala, penyebab, dan cara mencegahnya.Baca: Pakai Toilet Bersama Penderita HIV/AIDS Bisa Tertular, Benarkah? Gejala HIV dan AIDS dibedakan menjadi tiga tahapan dikutip dari halodoc, yakni:Baca: Diperingati Tiap 1 Desember, Ini Tema Hari AIDS Sedunia 2021 Melansir alodokter, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal tanpa kondom, penggunaan jarum suntik bekas, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui.Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), penularan HIV hanya bisa terjadi lewat perantara cairan tubuh tertentu. Cairan tubuh yakni darah, air mani, cairan praejakulasi, cairan anus, cairan vagina, dan ASI. HIV dapat menular jika cairan tubuh penderita masuk ke dalam tubuh orang yang sehat.Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, dikutip dari hellosehat, antara lain: