Tetap Vaksin dan Proteksi Diri akan Serangan Covid XBB.1.5, Si Varian Paling Menular

(Para ahli kesehatan terus mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi untuk proteksi dari covid-19. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Siapa yang berisiko terkena XBB. 1.5?

Prokes masih jadi kunci utama

Awasi gejalanya!

Mengingat wabah covid-19 baru-baru ini terjadi lagi di Tiongkok, semakin menguatkan bahwa pandemi belum berakhir. Seluruh dunia terus memerangi varian virus korona baru yang muncul di mana tidak hanya menyebar cepat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghindari kekebalan alami dan yang diinduksi oleh vaksin.Saat ini, XBB.1.5, yang dijuluki Kraken, dikatakan sebagai jenis virus korona yang dominan, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyebutnya sebagai varian yang paling mudah menular sejauh ini.Sementara Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) baru-baru ini mengumumkan bahwa 43 persen dari semua kasus covid-19 di AS adalah XBB.1.5 pada minggu mulai 8 Januari, Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) telah mengonfirmasi bahwa jenis yang sama kemungkinan akan 'mengambil alih' Inggris.Tak hanya itu, seperti yang dilansir dari Times of India, sesuai kesehatan tubuh , bersama XBB.1.5, CH.1.1 akan menggantikan varian BQ.1 sebagai yang paling dominan.Dalam sebuah pernyataan, UKHSA mengatakan, “Dua varian, CH.1.1 dan XBB.1.5, tampaknya memiliki keunggulan pertumbuhan di Inggris. Keduanya merupakan varian dalam keluarga Omicron."Dalam laporan baru-baru ini, terungkap bahwa subvarian Omicron XBB.1.5 lebih mungkin menginfeksi orang yang telah divaksinasi atau sudah terjangkit covid-19."Subvarian Omicron XBB.1.5 sekarang menyumbang 73 persen dari semua kasus covid-19 berurutan di NYC. Selain itu, XBB.1.5 merupakan bentuk covid-19 yang paling menular hingga saat ini dan mungkin lebih mungkin menginfeksi orang yang telah divaksinasi atau sudah mengidap covid-19," tulis tweet dari akun resmi Departemen Kesehatan dan Kebersihan Mental NYC. Namun, para ahli kesehatan terus mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Selain vaksin, mengikuti perilaku yang sesuai dengan covid-19 masih menjadi kunci dalam mengekang penyebaran virus. Mengenakan masker yang pas, menjaga jarak sosial, menghindari keramaian, dan mengikuti kebersihan tangan yang benar adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil.Siapapun bisa rentan terhadap penyakit covid-19. Jika terinfeksi, segera ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari penyebarannya lebih lanjut.Pertama dan terpenting, kenali gejalanya. Orang-orang yang terkena, umumnya hanya memiliki gejala mirip flu, seperti sakit tenggorokan, batuk, hidung berlendir dan mampet.Jarang yang mengalami gejala berat sampai demam tinggi. Jika mengalami gejala-gejala ini, segera isolasi mandiri, terlepas kamu positif terinfeksi covid atau tidak. Jangan lupa lakukan tes covid-19 dan tunggu sampai hasilnya negatif.