Khawatir Biaya Mahal saat Periksa Gigi? Yuk, Lakukan Konsultasi Virtual dan Cek Harga

(Klinik Smile Dental memiliki perawatan gigi yang didukung dengan teknologi canggih dan biaya yang transparan.Foto: Dok. Istimewa)

Perawatan gigi dengan teknologi mutakhir

Selama ini, pemeriksaan gigi dan mulut dianggap mahal jika dibandingkan dengan pemeriksaan kesehatan bagian tubuh yang lain. Akibatnya, banyak orang cenderung merasa takut saat memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya ke dokter gigi.Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 94,9 persen masyarakat perkotaan tidak pernah ke dokter gigi dalam setahun terakhir. Dari 57 persen masyarakat yang mengalami masalah gigi dan mulut, hanya 10,2 persen yang berkunjung ke dokter gigi.Hal ini didasari adanya kekhawatiran akan biaya perawatan gigi yang mahal. Masyarakat beranggapan, akan lebih baik datang ke dokter gigi ketika rasa sakit gigi sudah tidak tertahankan karena biaya perawatan akan lebih murah dibanding harus rutin kontrol gigi setiap enam bulan sekali. Padahal, biaya pengobatan dan perawatan gigi menjadi lebih mahal jika pasien sudah mengalami masalah gigi dan mulut yang kronis.Melihat permasalahan tersebut, Smile Dental hadir sebagai The Future of Dentistryyang menawarkan new experience dental treatment saat pergi ke dokter gigi. Di SmileDental, pasien bisa melakukan virtual consultation dan price check untuk mengetahui treatment plan dan estimasi biaya yang perlu dikeluarkan sebelum melakukan perawatan gigi di klinik."Tujuan kami menghadirkan Smile Dental adalah untuk mengubah pandangan orang mengenai dokter gigi, sehingga orang-orang tidak perlu takut saat melakukan pemeriksaan gigi dan cemas dengan tagihan perawatan yang mahal karena kami menghadirkan transparent services and pricing. Perawatan gigi di Smile Dental menawarkan harga yang kompetitif dengan biaya hingga 70 persen lebih terjangkau dibanding rata-rata harga perawatan gigi di klinik lain," kata drg. Deviana Maria, Founder Smile Dental.Smile Dental menghadirkan perawatan gigi yang nyaman dan menyenangkan dengan desain klinik yang modern dan playful aesthetics. Desain ini sengaja dibuat agar pasien yang datang bisa menikmati vibes yang berbeda saat melakukan perawatan gigi. Seluruh area di Smile Dental juga memiliki nuansa yang 'homey' untuk memberikan kesan yang hangat dan nyaman.Dengan menggunakan teknologi mutakhir, Smile Dental berusaha menawarkan pengalamanan baru perawatan gigi yang minim rasa sakit. Seperti Air Wash, yakni perawatan scaling terkini yang lebih cepat dalam menghilangkan plak tanpa rasa ngilu. Perawatan unggulan lain yang ditawarkan adalah Dental Implant by Tanam Gigi, inovasi untuk mengatasi gigi yang hilang atau ompong tanpa bedah.Berbagai pilihan perawatan gigi yang dihadirkan Smile Dental cukup beragam mulaidari perawatan general, restoratif, hingga estetika. Termasuk bekerjasama dengan Pure dalam menghadirkan perawatan Teeth Whitening, Veneer Porcelain dan Instant Veneer, serta Tanam Gigi untuk perawatan implan gigi. Ada pula perawatan general seperti Tambal Gigi, Perawatan Saluran Akar, Pencabutan Gigi Bungsu, hingga Perawatan Gigi untuk Anak-anak.Drg. Deviana Maria menjelaskan signature treatments lainnya yang juga bisa didapatkan adalah perawatan Clear Aligners™ yang menggunakan produk dari brand Rata. Perawatan ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan perawatan gigi yang nyaman, praktis, dan semakin banyak diminati. Salah satu keunggulan Rata adalah bisa meratakan gigi tanpa behel dalam waktu 3-6 bulan."Kami ingin membuat perawatan gigi jadi lebih menyenangkan dan bisa diakses oleh semua orang. Kami juga ingin menjadikan kegiatan pergi ke dokter gigi sebagai gaya hidup baru masyarakat urban, sehingga orang-orang datang ke dokter gigi bukan lagi untuk mengobati melainkan untuk mencegah masalah gigi yang lebih parah di kemudian hari," tutup drg. Deviana.