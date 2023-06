Ini Kandungan yang Ada di Apel dan Ragam Manfaatnya

Kandungan gizi pada Buah Apel

1. Menjaga kesehatan jantung

2. Menurunkan berat badan

3. Menurunkan kolesterol dan tekanan darah

4. Mencegah diabetes

5. Meningkatkan kesehatan paru-paru

Berbagai Olahan Buah Apel

: Buah apel adalah salah satu yang paling populer di dunia. Selain rasanya yang enak, buah apel juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatanmu.Buah apel memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Pasalnya buah ini memiliki segudang kandungan berkhasiat, seperti kalium, vitamin C, serat, magnesium, fosfor dan lainnya. Tentunya, sederet kandungan tersebut sangat penting guna mencegah penyakit dalam tubuh.Buah apel mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Melansir berbagai sumber, buah apel mengandung vitamin C, vitamin K, vitamin B6, dan kalium. Selain itu, buah apel juga mengandung serat yang tinggi, yang baik untuk pencernaan dan menjaga kesehatan jantung.Berikut adalah beberapa manfaat buah apel untuk kesehatan:Buah apel mengandung polifenol dan serat yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Menurut Katadata, konsumsi buah apel dapat menurunkan risiko penyakit jantung.Kandungan serat pada buah apel membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Berdasarkan studi dalam jurnal “Appetite” oleh Julie E.Flood-Obbagy, konsumsi buah apel sebelum makan membantu orang mengurangi asupan kalori hingga 15 persen.Karena kandungan seratnya yang tinggi, apel membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Meski rendah kalori, buah apel tetap menjaga tubuh agar berenergi selama berjam-jam.Buah apel juga dapat membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Penelitian telah menjelaskan hubungan konsumsi buah apel dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular, yang mungkin terkait dengan manfaat untuk menurunkan kolesterol dari serat.Kandungan serat dalam buah apel juga bermanfaat untuk memberi makan pada bakteri baik di dalam usus sehingga dapat membantu melindungi Anda dari diabetes tipe 2. Menukil Hellosehat, buah apel juga mengandung beta karoten yang membantu mengurangi dan mencegah terjadinya stres oksidatif di dalam tubuh.Buah apel juga dapat membantu meningkatkan kesehatan paru-paru. Menurut Dr. Verury Verona Handayani via Halodoc, apel efektif membantu meningkatkan kesehatan paru-paru berkat kandungan vitamin C yang tinggi.Buah apel dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman yang lezat dan sehat. Beberapa olahan buah apel yang populer antara lain:- Jus apel- Salad buah apel- Pie apel- Apel panggang- Selai apelSebagai saran, dalam mengolah buah apel, sebaiknya hindari penggunaan gula tambahan yang berlebihan agar manfaat kesehatan dari buah apel tetap terjaga.Nah itu dia beberapa khasiat dan manfaat buah apel yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain mengandung banyak nutrisi penting dan serat yang baik untuk pencernaan dan menjaga kesehatan jantung.Buah apel juga dapat membantu menurunkan berat badan, kolesterol, dan tekanan darah, serta mencegah diabetes dan meningkatkan kesehatan paru-paru. Buah apel juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman yang lezat dan sehat!