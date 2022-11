Ini Suplemen yang Jangan Dikonsumsi pada Pagi Hari Menurut Dokter

Ekstrak herbal anti stres

Dengan anjuran petugas kesehatan untuk mengonsumsi vitamin tertentu seperti C, D seng agar tetap sehat selama pandemi, tentu berdampak positif pada industri suplemen. Namun, jauh sebelum pandemi, banyak orang telah beralih ke suplemen karena berbagai alasan seperti kekurangan vitamin, penurunan berat badan, kesehatan kognitif, dan lainnya."Dalam kondisi tertentu, suplemen dapat dikonsumsi kapan saja sepanjang hari. Namun, beberapa suplemen lebih baik diserap dalam kondisi tertentu dan waktu dalam sehari adalah salah satunya," ulas Dr Suzanne Soliman, PharmD, BCMAS & Pendiri Pharmacist Moms Group.Melansir dari laman Eat This, Not That!, para pakar kesehatan yang menjelaskan suplemen mana yang harus dihindari di pagi hari dan alasannya:Stres adalah racun manusia yang sangat manjur. "Dalam pengalaman klinis saya selama 25 tahun, tidak ada yang bisa membuat kamu lebih cepat sakit daripada respons stres yang tidak terkendali. Mengingat pandemi meningkatkan rasa cemas yang dialami banyak orang, sehingga formula herbal penghilang stres semakin populer.Sementara, kebanyakan orang tahu untuk tidak minum 'SleepyTime' atau teh Valerian dalam perjalanan ke tempat kerja, konsumen mungkin tidak menyadari bahwa banyak suplemen anti-stres mengandung herbal yang dapat menyebabkan tidur. "Padahal, pada siang hari kamu harus fokus di tempat kerja," papar Dr. Michael Hirt, seorang Board Certified Nutrition dari Harvard University dan Board Certified in Internal Medicine dan dari Center for Integrative Medicine di Tarzana California. Jadi, cobalah menghindari menelan ekstrak herbal anti-stres pada pagi hari.Suplemen makanan yang mengandung melatonin biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur. Melatonin diproduksi secara alami dalam tubuh kita sebagai respons terhadap kegelapan. Namun, beberapa orang tidak dapat memproduksi cukup melatonin, atau tidak memproduksinya pada waktu yang tepat. Kondisi seperti inilah melatonin dapat membantu."Ingat, jangan mengonsumsi melatonin di pagi hari karena dapat mengurangi keefektifannya, melakinkan beberapa jam sebelum tidur malam," ujar Kelly Johnson-Arbor, MD, FACEP, FUHM, FACMT Medical Toxicologist dan Co-Medical Director di National Capital Poison Center.Lisa Richards, ahli gizi dan penulis Candida Diet mengatakan kelarutan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dipengaruhi oleh berapa banyak lemak yang telah dikonsumsi selama atau mendekati waktu dikonsumsi.Secara umum dipahami bahwa mengonsumsi vitamin ini di pagi hari dapat menurunkan bioavailabilitasnya karena hanya ada sedikit waktu untuk mengonsumsi lemak makanan dalam jumlah yang cukup untuk membantu penyerapannya. "Jika harus mengonsumsi vitamin yang larut dalam lemak di pagi hari, disarankan untuk dikonsumsi dengan makanan ringan atau makanan yang kaya lemak sehat," tutur Richards.Trista Best, MPH, RD, LD memberi tahu, beberapa suplemen tidak boleh dikonsumsi di pagi hari karena berbagai alasan, tetapi satu secara khusus harus ditunda hingga penghujung hari. Magnesium, misalnya. Mineral ini dikenal memiliki efek tipe bantuan tidur dan meminumnya di pagi hari dapat menyebabkan kantuk. Hal ini disebabkan interaksi magnesium dengan sistem saraf parasimpatis yang menyebabkan otak dan tubuh untuk memasuki keadaan relaksasi.Dr. Soliman menambahkan magnesium tidak boleh dikonsumsi di pagi hari, karena dapat merilekskan tubuh dan biasanya digunakan untuk membantu menenangkan seseorang untuk membantu mereka tidur lebih lama dan lebih baik. Oleh karena itu, mengonsumsi magnesium di pagi hari tidak dianjurkan.