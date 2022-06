Apakah Omicron Timbulkan Sekitar Setengah Risiko Long Covid Sebagai Delta?

(Dr David Putrino, yang merawat covid lama di Gunung Sinai di New York City, megatakan ada baiknya memakai masker dan vaksinasi untuk menurunkan tingkat kemungkinan orang terinfeksi covid-19. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

Studi skala besar pertama yang diterbitkan tentang risiko jangka panjang yang ditimbulkan oleh Omicron, mengatakan bahwa varian ini lebih kecil kemungkinannya daripada Delta untuk menyebabkan long covid.Tetapi faktanya, hampir lima persen orang yang terkena Omicron masih mengalami kelelahan , kabut otak, sakit kepala, masalah jantung atau masalah kesehatan lainnya setidaknya sebulan setelah terinfeksi.Sementara beberapa peneliti menemukan hasil yang meyakinkan, yang lain mengatakan temuan ini mengkhawatirkan, mengingat begitu banyak orang yang terkena Omicron dan tampaknya tetap berisiko bahkan jika mereka divaksinasi."Itu menakutkan," ujar Dr Akiko Iwasaki, ahli imunobiologi di Yale School of Medicine yang memelajari covid-19 sejak lama tetapi tidak terlibat dalam penelitian baru."Pertanyaan dasar yang kami coba jawab adalah, apakah long covid sama umum di periode Delta seperti di periode Omicron? Berapa risiko tertular long covid, mengingat variannya yang berbeda-beda?" jelas Dr Claire Steves, seperti yang telah dinukil dari NPR.Jika risikonya sama dengan Delta atau lebih tinggi, jumlah orang yang berakhir dengan long covid akan meledak. Temuan ini konsisten dengan analisis yang lebih kecil yang dirilis baru-baru ini oleh pemerintah Inggris."Tetapi risiko yang lebih rendah tidak berarti orang tidak perlu khawatir tentang covid yang lama karena Omicron," ungkap Steves dan yang lainnya setuju.Peluang terkena long covid dari Omicron adalah 4,4 persen, dibandingkan dengan hampir 10,8 persen dari Delta, menurut penelitian tersebut. Peringatannya adalah bahwa varian Omicron telah menyebar sangat cepat melalui populasi, dan oleh karena itu jumlah orang yang terpengaruh sangat jauh lebih besar."Jadi, jumlah absolut keseluruhan orang yang akan terus menderita long covid, sayangnya, adalah akan meningkat. Jadi tentu bukan saatnya kita mengurangi pelayanan selama long covid ini," imbuh Steves.Tetapi untuk setiap orang, temuan tersebut menunjukkan bahwa risikonya jauh lebih rendah dari sakit parah dan mengembangkan gejala yang persisten.Dr Michael Sneller, yang memelajari covid lama di National Institutes of Health, mengatakan tidak akan mengejutkannya jika Omicron cenderung tidak menyebabkan long covid karena tampaknya menyebabkan penyakit yang tidak terlalu parah.Beberapa peneliti mengatakan mereka berharap temuan ini akan memperbaiki kesalahpahaman bahwa orang tidak perlu khawatir tentang long covid dari Omicron.Namun Dr David Putrino, yang merawat covid lama di Gunung Sinai di New York City, megatakan dengan melepas masker di pesawat terbang, tidak perlu divaksinasi lagi untuk memasuki restoran, semua keputusan kebijakan ini akan meningkatkan kemungkinan orang terinfeksi covid-19.Sementara masih ada kemungkinan lima persen penyakit kronis yang parah. "Itu picik dan akan menciptakan banyak 'kecacatan/luka' jangka panjang yang tidak perlu ada," pungkas Dr Putrino.