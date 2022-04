4 Trik Tambah Berat Badan dengan Cara yang Sehat

1. Tambahkan kalori

(Protein shake adalah minuman yang dibuat dari campuran bubuk protein dan air. Protein shake juga dapat menekan rasa lapar dan nafsu makan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Memilih makanan yang tepat

3. Jadwal teratur

4. Olahraga fisik

(TIN)

Ketika berbicara tentang tubuh yang sehat, umumnya orang berpikir mengenai menurunkan berat badan. Padahal, menambah beberapa kilogram juga bisa dibutuhkan oleh seseorang.Dan penambahan berat badan ini mungkin tampak tugas yang mudah dan sederhana dibandingkan dengan menurunkan berat badan.Ya, menambahkan berat badan memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena, menambah berat badan yang sehat bukan hanya dicapai dengan makan burger keju dan kentang goreng.Faktanya, menambah berat badan dalam jangka waktu yang dipercepat dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi kesehatan.Untungnya Phillyvoice telah dilansir untuk melihat trik menambah ekstra kilogram dengan cara aman dan sehat . Check this out ya Teman Gaya!Cara paling aman untuk menambah berat badan adalah dengan melakukannya secara perlahan. Makan sedikit lebih banyak dari biasanya untuk menciptakan "surplus" kalori membuat tubuh lebih sulit membakar semua kalori yang dikonsumsi, sehingga berat badan dan otot bertambah stabil.Tambahan 300 hingga 500 kalori per hari sudah cukup untuk menambah berat badan sehat yang akan menempel.Sama halnya seperti menurunkan berat badan, memerhatikan apa yang dikonsumsi adalah kunci untuk mendapatkan berat badan yang sehat.Alih-alih mengisi makanan cepat saji seperti burger dan kentang goreng, pilihlah makanan sehat yang kaya nutrisi dan akan memberikan penambahan berat badan yang dicari tanpa mengorbankan kesehatan secara keseluruhan.Minuman seperti susu yang menyediakan campuran protein, karbohidrat, dan lemak yang sehat, atau protein shake buatan sendiri yang tinggi kalori, protein, dan vitamin, harus menggantikan soda dan jus yang mengandung banyak gula.Makanan seperti nasi padat kalori, karbohidrat tinggi, dan daging merah yang kaya akan Luecine — pembangun otot — menyediakan kalori dan nutrisi tambahan yang diperlukan untuk tetap sehat sambil menambah berat badan.Menetapkan jadwal makan dapat membantu penambahan berat badan yang stabil dan sehat. Para profesional menyarankan makan lima kali sehari untuk menambah massa dengan benar.Ini termasuk tiga kali makan, serta camilan di antara dua waktu makan itu dan camilan setelah makan malam.Menetapkan rutinitas olahraga teratur untuk dipasangkan dengan kebiasaan makan baru akan membantu menambah berat badan dengan membangun otot-otot. Pun berpotensi meningkatkan nafsu makan.Penambahan berat badan adalah proses yang membutuhkan kesabaran. Semuanya, mulai dari asupan kalori hingga jenis makanan yang dipilih untuk dimakan.Konsultasikan juga dengan dokter atau ahli diet terdaftar untuk memastikan cara penambahan berat badan yang dilakukan aman.