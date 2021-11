Tips Menurunkan Berat Badan Ala 6 Selebriti Korea

(Park Min Young. Foto: Dok. Instagram Park Min Young)

1. Park Min Young: Menari

(Bae Suzy. Foto: Dok. Instagram Bae Suzy)

2. Bae Suzy: Jangan makan setelah jam 6 sore

(Jeon Ji Hyun. Foto: Dok. Instagram Jeon Ji Hyun)

3. Jeon Ji Hyun: Bangun pagi untuk olahraga

(Ha Ji Won. Foto: Dok. Instagram Ha Ji Won)

4. Ha Ji Won: Angkat beban

(Kim Sun Ah. Foto: Dok. Instagram Kim Sun Ah)

5. Kim Sun Ah: Makan sedikit tapi sering

(Moon Chae Won. Foto: Dok. Instagram Moon Chae Won)

6. Moon Chae Won: Segelas air sebelum makan

(TIN)

Memiliki tubuh ideal tentu menjadi idaman bagi setiap wanita. Menjalani diet pun menjadi pilihan. Tapi kebanyakan, alih-alih menurunkan berat badan, justru menjalani diet yang tidak sehat. Bagaimana bila untuk menurunkan berat badan, kamu mencontek gaya selebriti Korea?Seperti yang sering kita lihat, selebriti Korea tampaknya terlihat sangat baik sepanjang waktu. Faktanya, mereka berkorban dan bekerja keras untuk mempertahankan penampilan cantiknya. Ketika berbicara tentang penurunan berat badan, tidak ada jalan pintas untuk itu.Dan aktris, penyanyi, sampai influencer Korea telah membagikan tips diet dan olahraga mereka yang dapat membantu kita meningkatkan rutinitas dan menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Inilah para artis Korea yang berhasil menuurhkan dan mempertahankan berat badan.Seperti yang diberitakan laman Daiky Vanity, demi menurunkan berat badan untuk perannya dalam Healer, aktris Park Min Young melakukan diet untuk pertama kalinya. Diet yang dilakukan hanya mengonsumsi apel dan air selama tiga hari.Jelas tidak disarankan untuk sebagian besar karena menghabiskan nutrisi penting tubuh kamu. Terlepas dari diet ketatnya, Park Min Young mengatakan dirinya banyak menari untuk menurunkan berat badan.Kamu bisa melihatnya tampil bersama May J Lee. Jadi menemukan sesuatu yang kamu sukai adalah salah satu cara terbaik untuk tetap konsisten dan mempertahankan kebiasaan itu!Mantan anggota girl grup Bae Suzy mengungkapkan bahwa dia menjalani diet intensif untuk menurunkan berat badan demi perannya dalam drama Uncontrollably Fond.Dia mengikuti rencana makan diet yang disebut diet "Batas Waktu", memastikan tidak makan apa pun setelah jam 6 sore. Untuk sarapan, ia hanya makan sepotong dada ayam dan satu ubi jalar. Untuk makan siang, makan nasi merah dan salad.Aktris Korea terkemuka Jeon Ji Hyun (aktris dari My Love From Another Star dan Legend Of the Blue Sea) percaya bahwa disiplin adalah kunci dalam mengatur berat badan. Jeon Ji Hyun tidak percaya pada melewatkan makan dan dikenal memiliki nafsu makan yang sehat.Dia tetap sehat dan bugar dengan memiliki rutinitas kebugaran yang ketat meskipun jadwalnya sibuk. Untuk melakukannya, dia bangun setiap hari pukul enam pagi tanpa gagal, untuk menyelinap tepat waktu untuk berolahraga. Itu kerja keras dan disiplin!Aktris Ha Ji Won dari Secret Garden sering dikagumi karena tubuhnya yang atletis dan tubuhnya yang kencang. Pelatih kebugaran menyarankan wanita untuk mengangkat beban sebagai bagian dari rutinitas latihan mereka. Dia berbagi bahwa banyak wanita menghindar dari angkat berat, tetapi itu harus dilakukan bersama dengan latihan kardio untuk membangun otot yang kuat dan ramping.Aktris Korea Kim Sun Ah, yang terkenal karena penampilannya di My Lovely Sam Soon, sering kali harus menambah dan menurunkan berat badan untuk peran yang berbeda.Namun, diet ekstrim dan olahraga tidak pernah menjadi metodenya untuk mengontrol berat badan. Untuk menjaga tubuhnya dalam kondisi prima, dia berbagi bahwa dia sering makan makanan kecil sepanjang hari.Aktris yang pertama kali terkenal karena peran pendukung dalam Painter of the Wind, mengungkapkan bahwa rahasianya adalah minum banyak air. Bahkan, sebelum dia makan apa pun, dia memastikan bahwa dia minum segelas air, dan menunggu sampai "menetap".Dia mengatakan bahwa rutinitas ini membantunya untuk mengekang makan impulsif, dan mengingatkan dia untuk membuat pilihan yang sehat dalam makanan yang dia konsumsi. Bonus lain dari minum lebih banyak air? Moon Chae Won mencatat bahwa dia mengamati lebih banyak cahaya di kulitnya sejak dia mulai minum.Jadi, sudah ada pilihan untuk mengikuti diet para artis-artis Korea ini? Seperti kata Park Min Young dan Jeon Ji Hyun, kuncinya, konsisten dan disiplin!