Begini Cara Marcell Siahaan dan Rima Melati Tetap Semangat Olahraga Selama Puasa

Diet Karbo

Hidup Sehat dan Have Fun

(yyy)

Kebanyakan orang menganggap olahraga ketika puasa hanya akan membuat tubuh makin lemas. Padahal, baik puasa maupun tidak olahraga memang kegiatan yang melelahkan. Hanya saja, jika dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat, justru olahraga dapat menyehatkan sekaligus menyegarkan badan, termasuk saat kamu berpuasa.Begitu pun yang dirasakan oleh penyanyi Marcell Siahaan dan istrinya Rima Melati Adams yang tetap rutin berolahraga meski sedang menjalankan ibadah puasa. Pasangan yang kini dikenal sebagai instruktur Strong Nation ini mengaku puasa bukanlah alasan bagi mereka untuk tidak berolahraga. Hanya saja, mereka mengubah waktunya yaitu di pagi hari setelah sahur atau menjelang buka puasa."Kalau aku lebih memilih sore jadi satu 30 menit sebelum buka puasa kayak ngabuburit ya atau satu jam setelah buka puasa," tutur Rima.Sementara, sang suami lebih memilih pagi hari karena di waktu tersebut tubuhnya masih sangat segar dan bugar untuk melakukan beberapa gerakan olahraga."Ya, sekitar jam 6 atau 6.30 pagi. Latihannya juga biasanya satu jam tapi dibuat setengah-setengah, enggak sekaligus. Godaan pas puasa itu bukan lelahnya, tapi justru rasa malasnya.Jadi, yang penting itu niatnya karena pas puasa juga jadi bisa mengontrol diri supaya gak nge-push badan terlalu over," ungkap pelantun 'Peri Cintaku' saat wawancara virtual pada Senin, 25 April 2022.Demi menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar selain tetap berolahraga, selama puasa pasangan yang menikah pada tahun 2009 ini juga menerapkan pola makan sehat yang mirip dengan diet puasa (Intermittent fasting).Diet puasa merupakan metode untuk mengatur pola makan dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu. Namun di antara waktu tersebut, kamu masih dapat mengonsumsi minuman. Dibandingkan dengan istilah “diet” yang biasanya merujuk pada pengurangan atau pembatasan makan, metode intermittent fasting cenderung lebih mengatur kebiasaan makan.Merujuk pada diet ini, Marcell dan Rima memilih untuk diet karbo dan gula, lalu menggantinya dengan mengonsumsi asupan protein serta kacang-kacangan sebagai menu sahur dan berbuka puasa."Puasa tahun ini sedikit berbeda karena kita mulai menerapkan diet karbo. Jadi, buka puasa kita makan 3-5 kurma, minum air putih lalu satu potong ayam dengan tempe dan tahu. Jadi, hanya seminggu sekali makan karbo. Awalnya memang lemas, tapi setelah beberapa hari kita jadi terbiasa dan justru badan merasa lebih enteng lebih enak aja," jelas Rima.Marcell pun menambahkan selama menjalani diet karbo, ia mendapatkan banyak sekali keuntungan bagi tubuhnya. "Karena mengontrol makan, kita jadi makin fokus dan makan hanya yang diperlukan oleh tubuh. Saya juga sudah gak lagi mengalami gerd, kualitas tidur jadi lebih baik dan olahraganya pun lebih berkualitas," jelas Pria kelahiran 21 September 1977.Sebagai pegiat hidup sehat, Marcell berharap apa yang dilakukannya ini bisa menginspirasi orang lain, agar bisa terus bergerak aktif dan berolahraga demi meningkatkan kesehatan. Selain memiliki target untuk mendapatkan bentuk tubuh tertentu, ketika olahraga dan diet itu juga harus dilakukan dengan menyenangkan."Kebanyakan orang olahraga punya tujuan body goals atau target tertentu, sehingga terlalu memaksakan diri. Ketika sudah tercapai trus gak dilanjutkan lagi. Ingat, olahraga bukan hanya hidup sehat tapi juga have fun. Kuncinya, sadar apa yang dilakukan, konsisten dan jangan memaksakan diri," tutur Marcell.Lebih lanjut, ia pun menyarankan bagi mereka yang ingin mencoba olahraga Strong Nation, direkomendasikan untuk memilih intensitas paling rendah, seiring waktu frekuensi dan kekuatan bisa ditingkatkan.“Terpenting adalah tidak takut untuk mencoba. Keluar dulu dari comfort zone dan coba levelnya. Strong Nation baru saja merilis tujuh video dengan durasi latihan 20 menit per video di YouTube yang bisa kamu coba di rumah," tutup Marcell.