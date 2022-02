Vaksin HPV Dikonfirmasi Dapat Mencegah Kanker Serviks

Masih bisa diatasi

Pentingkah vaksinasi HPV?

(Vaksin HPV bekerja paling baik jika diberikan sebelum terpapar HPV. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Lakukan skrining

Pengobatan pra-kanker serviks

Salah satu jenis penyakit kanker yang paling banyak menyebabkan kematian pada perempuan adalah kanker servika atau kanker leher rahim.Dan diambil dari data Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total kasus kanker serviks di dunia pada 2020 mencapai 604.127 kasus atau berkisar 6,5 persen.Perlu diketahui, sebagian besar kanker serviks (lebih dari 95 persen) disebabkan oleh human papillomavirus (HPV). HPV adalah infeksi virus yang paling umum pada saluran reproduksi Kebanyakan wanita dan pria yang aktif secara seksual akan terinfeksi di beberapa titik dalam hidup mereka, dan beberapa mungkin berulang kali terinfeksi. Hampir semua kasus kanker serviks dapat dikaitkan dengan infeksi HPV.Dibutuhkan 15 sampai 20 tahun untuk kanker serviks berkembang pada wanita dengan sistem kekebalan normal. Namun, hanya 5 sampai 10 tahun pada wanita dengan sistem kekebalan yang lemah.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2020, merekomendasikan pendekatan komprehensif untuk pencegahan dan pengendalian kanker serviks. Melansir dari laman WHO, pencegahan kanker serviks harus mencakup multidisiplin, termasuk komponen dari pendidikan masyarakat, mobilisasi sosial, vaksinasi, skrining, pengobatan dan perawatan paliatif.Uji klinis dan pengawasan pasca-pemasaran telah menunjukkan bahwa vaksin HPV aman dan efektif dalam mencegah infeksi dengan infeksi HPV, lesi prakanker tingkat tinggi dan kanker invasif.Vaksin HPV bekerja paling baik jika diberikan sebelum terpapar HPV. Oleh karena itu, untuk mencegah kanker serviks WHO merekomendasikan untuk memvaksinasi anak perempuan berusia 9 hingga 14 tahun, saat sebagian besar belum memulai aktivitas seksual.Seperti yang diungkapkan oleh National Cancer Institute, pengurangan hampir 90 persen kanker serviks terjadi pada perempuan yang divaksinasi saat usia lebih muda.Menurut peneliti, Par Sparen, Ph.D., perlunya penggunaan vaksin HPV secara lebih luas di kalangan wanita di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana kanker serviks sering menjadi salah satu penyebab utama kematian. Dan vaksinasi HPV melindungi dari semua itu.Skrining kanker serviks melibatkan pengujian infeksi HPV untuk mendeteksi pra-kanker dan kanker, diikuti dengan pengobatan yang sesuai. Pengujian dilakukan di antara wanita yang tidak memiliki gejala dan mungkin merasa sangat sehat.Ketika skrining mendeteksi infeksi HPV atau lesi pra-kanker, ini dapat dengan mudah diobati dan kanker dapat dihindari.Skrining juga dapat mendeteksi kanker pada stadium dini di mana pengobatan memiliki potensi penyembuhan yang tinggi. Ini juga lebih hemat biaya daripada teknik inspeksi visual atau sitologi (umumnya dikenal sebagai 'pap smear').Skrining harus dimulai dari usia 30 tahun pada populasi umum wanita, dengan skrining rutin dengan tes HPV yang divalidasi setiap lima hingga 10 tahun, dan dari usia 25 tahun untuk wanita yang hidup dengan HIV.Jika pengobatan pra-kanker diperlukan dan kriteria kelayakan terpenuhi, pengobatan ablatif dengan cryotherapy atau ablasi termal direkomendasikan.Kedua perawatan tersebut sama-sama efektif dan aman serta dapat dilakukan di klinik rawat jalan. Dalam kasus tidak memenuhi syarat untuk pengobatan ablatif atau di mana ada kecurigaan kanker serviks, wanita perlu dirujuk ke tingkat layanan kesehatan yang tepat, di mana evaluasi yang tepat dapat dilakukan dengan kolposkopi dan biopsi.Perawatan eksisi (LLETZ) dapat ditawarkan bila sesuai, dan dalam kasus kanker, rencana perawatan individu dirancang bergantung pada stadium penyakit, kondisi dan preferensi medis pasien, dan ketersediaan sumber daya sistem kesehatan Diagnosis kanker serviks harus ditegakkan dengan pemeriksaan histopatologi. Pementasan dilakukan berdasarkan ukuran tumor dan penyebaran penyakit. Rencana pengobatan bergantung pada stadium penyakit dan pilihan termasuk pembedahan, radioterapi dan kemoterapi.Perawatan paliatif juga merupakan elemen penting dari manajemen kanker untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu karena penyakit.