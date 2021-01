Yuk, Ubah Gaya Hidupmu untuk Menurukan Risiko Asam Urat

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Asam urat merupakan penyakit yang membuatmu merasa nyeri tiba-tiba dan menimbulkan pembengkakan pada persendian. Ini terjadi karena ada terlalu banyak asam urat dalam darah, menyebabkannya mengendap di sendi sebagai kristal.



Untuk menghindari risiko penyakit ini muncul, kamu bisa melakukan perubahan gaya hidup seperti:

1. Menurunkan berat badan

Jika menderita asam urat, kamu harus menghindari diri menjadi obesitas. Jika tidak, ini dapat meningkatkan risiko serangan asam urat.



Kelebihan berat badan bisa membuatmu lebih resisten terhadap insulin. Dalam kasus ini, tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan benar untuk menghilangkan gula dari darah. Resistensi insulin juga meningkatkan kadar asam urat yang tinggi.



Penelitian menunjukkan bahwa menurunkan berat badan dapat membantu mengurangi resistensi insulin dan menurunkan kadar asam urat. Meskipun demikian, menghindari diet ketat yaitu, mencoba menurunkan berat badan dengan sangat cepat dan makan sangat sedikit. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang cepat dapat meningkatkan risiko serangan asam urat.

2. Lebih banyak olahraga

Sumber menunjukkan, olahraga tidak hanya dapat membantumu mempertahankan berat badan yang sehat, tetapi juga dapat menjaga kadar asam urat tetap rendah.



Satu studi pada 228 pria menemukan bahwa, mereka yang berlari lebih dari 5 mil (8 km) setiap hari memiliki risiko asam urat 50% lebih rendah. Sebab, bobot mereka jadi lebih ringan.

3. Tetap Terhidrasi

Tetap terhidrasi dapat membantu mengurangi risiko serangan asam urat. Hal itu karena asupan air yang cukup membantu tubuh menghilangkan kelebihan asam urat dari darah, membuangnya ke dalam urine.

4. Batasi asupan alkohol

Sumber menunjukkan, alkohol adalah pemicu umum serangan asam urat. Sebab tubuh mungkin memprioritaskan menghilangkan alkohol daripada menghilangkan asam urat, membiarkan asam urat menumpuk dan membentuk kristal.



Satu studi yang melibatkan 724 orang menemukan bahwa minum anggur, bir atau minuman keras meningkatkan risiko serangan asam urat. Satu hingga dua minuman per hari meningkatkan risiko sebesar 36%, dan dua hingga empat minuman per hari meningkatkannya sebesar 51%.

5. Cobalah Suplemen Vitamin C

Penelitian menunjukkan bahwa suplemen vitamin C dapat membantu mencegah serangan asam urat dengan menurunkan kadar asam urat. Tampaknya, vitamin C bisa melakukan ini karena ginjal jadi mengeluarkan lebih banyak asam urat dalam urine.



Penelitian tentang suplemen vitamin C untuk asam urat masih baru. Sehingga diperlukan lebih banyak penelitian sebelum kesimpulan yang kuat dapat dibuat.

(FIR)