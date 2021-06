Pertama di Indonesia, Perempuan Down Syndrome Jadi Model Kecantikan

Perempuan down syndrome yang jadi model kecantikan (Ist)

Jakarta: Perempuan Indonesia kerap merasa minder dengan kondisinya, bahkan lebih dari itu tak sedikit dari mereka yang menganggap dirinya tak cantik.



Hal itu terjadi lantaran industri kecantikan kerap kali mengglorifikasi kecantikan dengan karakteristik fisik tertentu. Misalnya kulit putih, hidung mancung, langsing, rambut panjang, dan lain sebagainya.



Anggapan itu muncul karena adanya standar kecantikan yang keliru di tengah keseharian kita, yang dibawa oleh pemasaran produk-produk kecantikan. Dilandasi keresahan itu, ElsheSkin, sebuah produk kecantikan asal Indonesia, menggelar kampanye unik dan sarat makna bertema #ImPerfectBeauty.



Gerakan ini sempat menjadi trending topic, karena mereka bekerja sama dengan empat model perempuan yang biasa kita temui sehari-hari. Mulai dari ibu rumah tangga sampai penyandang down syndrome.



Pemilihan perempuan penyandang down syndrome bukan tanpa alasan. Langkah tersebut dapat semakin memperjelas anggapan bahwa nilai kecantikan tak pernah memandang apapun dan siapapun.



"Dengan menggunakan model penyandang down syndrome, kami ingin membuktikan kepada perempuan Indonesia bahwa mereka yang secara medis dianggap memiliki kekurangan, tetap memiliki sisi cantik pada dirinya, jika Namira bisa membuktikan kepercayaan dirinya tentu kita semua bisa," kata CEO ElsheSkin Cyntha Octavia.



Gerakan ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, bahwa setiap perempuan Indonesia memiliki potensi kecantikannya masing-masing. Lewat kampanye ini, dia berharap perempuan Indonesia lebih mencintai diri sendiri dan segala kekurangannya.



"Setiap perempuan punya sisi cantiknya tersendiri. Ini tentang bagaimana perempuan bisa percaya diri untuk mengeluarkan dan mengembrace kecantikannya dengan menyebarkan semangat positif baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Perempuan berjerawat itu normal, tone kulit yg berbeda-beda itu anugerah,"



Cyntha menambahkan, bahwa banyak perempuan yang tak sadar bahwa dirinya lebih cantik dari sebatas kondisi fisiknya. Dengan kampanye ini, dia berharap dapat mengatasi keresahan sekaligus meluruskan pandangan keliru tentang kecantikan bagi seluruh perempuan di Indonesia.



"Kamu cantik dengan kekurangan dan kelebihanmu. Let’s embrace our real beauty and our imperfections," tutur dia.



Di sisi lain, gelaran kampanye ini diiringi dengan pengenalan produk-produk ElsheSkin. Namun, Cyntha mengatakan bahwa kampanye #ImPerfectBeauty tidak menitik beratkan pada penjualan produk, melainkan berfokus pada penyampaian semangat untuk seluruh perempuan di Indonesia.

(ACF)