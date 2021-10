Banyak Disukai karena Kepribadiannya, Siapa Sangka Influencer Ini Penyintas Bipolar

Influencer penyintas bipolar Abigail Gusmawan (Instagram/@abigailgusmawan)

Jakarta: Abigail Gusmawan atau yang akrab disapa Abby ini tak menyangka jika dirinya kini menjadi seorang influencer. Selain memiliki paras cantik, banyak orang menyukai Abby dari berbagai sisi, termasuk kepribadiannya sebagai seorang publik figur.



Namun siapa sangka, perempuan 22 tahun itu ternyata penyintas gangguan bipolar. Hal itu pun tak lantas membuatnya menutup diri, justri Abby kini sering membagikan cerita hidupnya di media sosial.



Dia kerap memberikan insight positif untuk pengikutnya tentang pengalamannya struggling sebagai penyintas bipolar. Bahkan Abby tampil apa adanya dan tak segan membagikan momen kehidupannya yang tak hanya saat senang, namun saat sedang sedih dan rapuh.



"Paling penting menurutku adalah stay true. Update daily activity aku enggak selalu happy terus, enggak jarang juga aku update di kala lagi exhausted," tutur perempuan asal Jakarta tersebut, kepada awak media, Selasa 19 Oktober 2021.



"Saat bipolar aku kambuh, atau struggling sama self harm, dan mereka juga akan melihat eventually i'll be fine again. It's just called being human," lanjutnya.



Abby sendiri ingin followers-nya menerimanya tak hanya kelebihannya tapi juga kekurangannya. Ia juga ingin orang-orang yang bernasib sama dengannya tidak menyerah dengan kesehatan mentalnya. Justru sebaliknya, ia mengajak untuk bangkit mengalahkannya.



Kepribadiannya yang apa adanya ini menjadi kelebihan Abby di mata followers-nya. Terlebih ia juga seorang yang pekerja keras karena ia terjun langsung mengurus bisnisnya, di luar mengatur kegiatannya di Instagram @abigailgusmawan.



"Time management penting banget sih karena dalam hidup ada banyak aspek yaitu hubungan sama tuhan, keluarga, diri sendiri (fisik, mental, karakter, knowledge), financial, dan hubungan sosial. Nah, semuanya harus di maintain dengan baik," paparnya.



Kini Abby sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tangguh. Bahkan ia sudah bisa mengatasi komentar-komentar negatif netizen di postingannya.



Tak heran jika Abigail Gusmawan alias Abby ini tetap campur tangan mengerjakan bisnis maupun kegiatan sebagai influencer. Sebab sejak kecil ia sudah terlatih menjadi anak yang mandiri.



Saat masih duduk di bangku SD, ia sudah belajar mencari uang jajan dengan membuka 'salon kuku' di sekolah. Ia memasang harga Rp2 ribu untuk satu jari yang ia pulasi kutek.



"SMP juga usaha custom tas kanvas sambil kerja jadi guru bimbel di dua tempat. SMA ngajar bimbel. Walau nggak diharuskan kerja, tapi dulu itu pelarian dari physical dan mental abuse yang diterima selama hampir 12 tahun," ungkapnya.



"Tapi ya seenggaknya makin dewasa makin bisa menerima bahwa hal hal kayak gini terjadi to many people yang penting we all made it out alright," tutupnya.



(REN)