Perjalanan Sukses Rizal Rama hingga Akhirnya Melenggang di Paris Fashion Week 2022

Rizal Rama (Foto: Instagram)

Jakarta: Nama Rizal Rama belakangan menjadi perbincangan warganet karena berhasil tampil menjadi salah satu model di Paris Fashion Week 2022. Rizal Rama membawakan koleksi terbaru dari Botter dan Heliot Emil di ajang bergengsi tersebut.



Rizal Rama adalah seorang model yang berasal dari Surabaya, yang lahir pada 4 Desember 2000. Memiliki tinggi badan 188 cm, Rizal Rama berhasil menembus dunia model internasional.

Sempat di-bully karena tinggi badannya

Meskipun memiliki tinggi badan yang mumpuni untuk masuk ke dunia model, Rizal Rama bercerita bahwa ketika masih bersekolah dirinya sempat mendapat bully karena tinggi badannya tersebut.



“Jadi dulunya pas SD atau SMP itu Rizal sempet dibilang ketinggian, kaya tiang. Terus merasa down aja, gimana sih anak SMP,” ungkap Rizal.



Akan tetapi, setelah bertumbuh dewasa Rizal menyadari bahwa tinggi badannya tersebut merupakan salah satu kekuatan yang dimilikinya untuk bisa memasuki dunia model.

Mulai masuk ke dunia model ketika usia 16 tahun

“Jadi Rizal itu lahir di Surabaya, berjuang di Surabaya dan besar di Surabaya tapi meniti kariernya di Jakarta. Awalnya itu umur 16 tahun masih bolak-balik dari Surabaya ke Jakarta,” cerita pria berambut lurus ini.



Kemudian pada usia sekitar 18 tahun, barulah Rizal menetap sendiri di Jakarta untuk melanjutkan karier di dunia modelling. Orang taunya sendiri mendukung Rizal untuk menjadi model.



“Mungkin kalau orang tua lebih ke khawatir gimana nanti sekolahnya, kuliahnya. Cuma akhir-akhir ini akhirnya bisa nerima, yang penting Rizal sukses,” tuturnya.

Dikenalkan teman untuk mengenal dunia modelling

“Sebenarnya Rizal itu awal tahu modelling dari teman di Surabaya, itu Rizal dikenalin mau coba enggak karena kan tinggi,” tutur Rizal.



Temannya itu mengajak Rizal untuk mencoba melakukan photoshoot dan masuk ke dunia model. Setelah itu, pria yang berkeinginan traveling keliling dunia ini pun masuk ke salah satu agency model di Surabaya sambil menjalani proses belajar menjadi model.



“Sempet fashion show juga, foto. Akhirnya Rizal dikenalin sama salah satu agency di Jakarta yang sekarang Persona Management.



Dari situlah akhirnya Rizal bisa memutuskan untuk stay di Jakarta. Ia seperti menemukan jalan hidup yang akhirnya memutuskan bertahan di Jakarta.

Profesionalitas menjadi hal yang utama

Memasuki dunia model internasional, menurut Rizal hal yang perlu diperhatikan adalah profesionalisme. Kalau sudah merintis karier di dunia internasional, secara tidak langsung kita membawa nama Indonesia.



"Di mana kita memperkenalkan model dari Indonesia, kita harus benar-benar profesional. Dalam situasi apapun, kita kerja dengan orang yang bagaimanapun harus tetap menjaga profesionalitas,” cerita Rizal.



Rizal pun memberikan bocoran kesuksesannya hingga menjadi model internasional. Pertama harus siapin mental.



"Kalau kita ngomongin skill kan bisa dikejar atau bisa belajar. Kalau mental, itu mesti disiapin dari waktu yang lama, karena kalau buat Rizal sendiri menyiapkan mentalnya sendiri aja hampir 5 tahun untuk bisa sampai di sini. Dan itu belajarnya benar-benar digembleng banget, ada banget up and down, mental diuji banget,” tutur Rizal.

Kesuksesan sebagai ajang pembuktian

Pada saat mulai menjalani dunia model di masa-masa SMA, Rizal bercerita bahwa dirinya pernah dianggap sebagai model gadungan oleh temannya. Ada beberapa temen yang bilang model gadungan. Namun ia hanya diam saja, dan terus akhirnya membuktikan.



"Daripada membalas omongan dia kan capek sendiri,” kenang Rizal.



Kata-kata itu yang membuat Rizal sampai menjadi seperti sekarang ini, sehingga membuat dirinya menjadi kuat.



"Oh ternyata Rizal bisa nih. Jadi untuk anak-anak muda yang punya mimpi, kalau misalnya kita sudah memilih suatu jalan hidup maksimalkan itu karena kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Dan pastinya jangan menyerah,” pungkas Rizal.

(FIR)