Lenny Hartono Siapkan Karya Terbaru untuk Paris Fashion Week 2024

Desainer Lenny Hartono baru saja merayakan ulang tahun. Dalam momen bahagia itu, desainer asal Bali tersebut merefleksikan perjalanan kariernya di dunia mode.Tahun ini menjadi momen tak terlupakan bagi Lenny. Besar sejumlah desainer Indonesia lain, Lenny memamerkan 10 karyanya di ajang New York Fashion Week 2023 dengan judul Song of Archipelago."Saya berterimakasih banyak atas doa doa yang diberikan kepada saya. Harapannya karya saya bisa jadi inspirasi banyak orang," kata Lenny Hartono.Setelah tampil di New York Fashion Week, Lenny Hartono sedang mempersiapkan diri untuk hadir di ajang Paris Fashion Week tahun 2024. Dia ingin menunjukkan pencapaiannya tersebut bisa menginspirasi banyak orang."Tahun depan yang ke Paris Fashion Week. Harapan 2024 saya berharap banyak sorang terinspirasi dengan dari pencapaian serta karya dari saya," ujarnya."Saya ini serba otodidak.. Ingin jadi penyemangat orang-orang yang mau berkarya, khususnya pemula. Apapun yang dilakukan niat baik dan kerja keras akan mendapatkan yang baik pula," lanjutnya.Dalam waktu dekat, Lenny menyiapkan karya terbaru bertema Merah Putih. Tema ini dipilih untuk menyambut hari kemerdekaan sekaligus membidik anak-anak muda bangga memakai produk Indonesia."Saya pengen buat karya yang serba Indonesia. Termasuk fashion show itu serba merah putih semua bahan dari Indonesia. Ingin buat karya untuk Indonesia. Yang membuat generasi muda tertarik untuk turut bangga menjadi bangsa indonesia dan turut melestarikan budaya bangsa melalui tarian dan pagelaran seni lainnya," paparnya.Sementara itu, sebelum ulang tahun Lenny mendapat kejutan ketika menjadi cover utama majalah DEMODE. Dia merasa bangga perjalanan kariernya seperti diapresiasi."Sudah pasti saya bangga banget terpilih sama mereka jadi cover utamanya dan diulas secara khusus tentang koleksi karya saya dan perjalanan karier saya," tutupnya.