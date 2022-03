Growth Mindset Pola Pikir yang Wajib Dimiliki Generasi Muda

Pelatihan Leadership Development Beswan Djarum 2021/2022. (Foto:Istimewa)

Jakarta: Pembentukan karakter anak dibentuk pertama kali di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat tumbuh dan berkembang pertama kalinya bagi seorang anak. Di lingkungan keluarga, terutama orang tua, memiliki pengaruh yang besar bagi pembentukan karakter anak.



Karakter anak biasanya mulai terbentuk dari kebiasaan atau pola asuh yang dilakukan orang tua selama masa kanak-kanak hingga remaja. Selain keluarga, pendidikan dan lingkungan juga berperan dalam pembentukan karakter anak.



Dengan pola asuh, lingkungan dan pendidikan yang baik, diharapkan melahirkan karakter yang kuat dan pola pikir berkembang atau growth mindset. Hal tersebut agar anak mampu bersaing.



Program Associate Bakti Pendidikan Djarum Foundation Galuh Paskamagma menuturkan growth mindset merupakan pola pikir yang wajib dimiliki generasi muda bila ingin meraih kesuksesan. Berbeda dengan fixed mindset yang hanya bertumpu pada kemampuan dasar dan bakat semata, growth mindset justru mampu membuat seseorang lebih berkembang karena senantiasa menambah wawasan dan mau menerima saran serta kritikan dari orang lain.



Hal tersebut disampaikan Galuh pada pelatihan Leadership Development Beswan Djarum 2021/2022. Pelatihan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh 520 mahasiswa Beswan Djarum (penerima program Djarum Beasiswa Plus) angkatan 2021/2022 dari 90 universitas di Tanah Air.



“Bila orang dengan fixed mindset akan cenderung merasa gagal ketika dikritik serta tidak mau menerima masukan dan perubahan, orang-orang dengan growth mindset justru akan lebih tanggap terhadap perubahan dan permasalahan di sekitarnya. Mereka akan lebih tangguh karena mereka mampu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks,” tutur Galuh.



Guna mengasah hal tersebut, melalui materi Gritty Leadership, generasi muda diarahkan agar memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang supaya tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai perubahan yang dinamis.



“Generasi muda harus mampu mengembangkan growth mindset supaya tidak mudah menyerah dan terus berusaha meraih target sesuai dengan visinya. Salah satu cara menumbuhkan sikap ini ialah dengan menumbuhkan jiwa gritty leadership di dalam diri masing-masing,” jelas Galuh.



Sesuai namanya, gritty leadership adalah jiwa kepemimpinan yang pantang menyerah, tangguh dan konsisten demi mewujudkan visi yang dicita-citakan. Pola pikir ini bertumpu pada dua elemen utama yakni core value (nilai inti/prinsip utama seseorang) serta core purpose (tujuan utama seseorang). Galuh berharap generasi muda mampu mengadopsi gritty leadership di dalam diri sehingga akan selalu mengingat core value dan core purpose dalam rangka meraih visionary goal-nya.



“Seseorang yang memiliki grit akan terus berusaha dan bekerja keras demi mencapai goals- nya meski banyak hambatan dan kesulitan. Generasi muda khususnya Beswan Djarum diharapkan tidak mudah terlena dengan sesuatu yang serba instan dan terbiasa menerima tantangan sehingga mereka bisa menjadi pemimpin berkualitas di masa mendatang,” ucap Galuh.



Penerapan gritty leadership bisa dilihat dari sosok Steve Jobs. Pendiri Apple tersebut memiliki visi untuk menciptakan personal computer terbaik di dunia. Melewati halangan dan rintangan, Steve tetap gigih memperjuangkan visinya hingga akhirnya melahirkan produk- produk luar biasa dan inovatif.



Perjuangan Steve Jobs tersebut hendaknya membuat generasi muda mulai menanamkan gritty leadership di dalam diri. Dengan demikian, Beswan Djarum diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan di tengah masyarakat dan mampu menjadi seorang pemimpin yang membawa masyarakat menjalani perubahan ke arah lebih baik.



Pelatihan Leadership Development merupakan satu dari beberapa pelatihan soft skills yang diberikan kepada para penerima program Djarum Beasiswa Plus. Pelatihan ini meliputi Nation Building, Character Building, Competition Challenges, serta International Exposure.



Tidak hanya berhenti sampai di sini, melalui program Community Empowerement, Beswan Djarum juga diberikan kesempatan untuk menerapkan berbagai pelatihan soft skills yang telah diperoleh dengan melibatkan diri secara langsung dalam memberikan jalan keluar pada suatu permasalahan sosial di lingkungan tempat mereka berada.



Sejalan dengan pembekalan soft skills bagi Beswan Djarum, Bakti Pendidikan Djarum Foundation juga akan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk bergabung sebagai Beswan Djarum angkatan 2022/2023. Pendaftaran bisa dilakukan secara online di www.djarumbeasiswaplus.org mulai 21 Maret 2022.

(YDH)