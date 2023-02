Definisi Chlid Free dan Kaitannya dengan Peradaban Pronatalisme

Apa sih sebenarnya Child Free itu?

Lantas bagaimana tanggapan jika orang tua yang menjunjung "Child Free" tersebut dikaruniai anak?

: Saat ini, tampaknya semakin banyak pasangan dan individu yang memutuskan bahwa angka nol adalah angka yang tepat untuk mereka. Ketika orang dewasa secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, itu sering disebut "Child Free".Seperti halnya yang dilakukan oleh Youtuber Gita Savitri dan Paul, yang kini menjadi sorotan usai secara terbuka mengakui bahwa dia dan Paul Andre memilih untuk tidak punya anak alias child free.Diketahui, Gita Savitri Devi dan Paul Andre yang kini tinggal di Jerman telah menikah sejak 2018 silam. Memasuki usia pernikahan ketiga tahun, Gita dan Paul masih tetap dengan pendirian mereka untuk tidak memiliki anak.Menurut definisi, ini berbeda dari individu "tanpa anak" yaitu mereka yang ingin memiliki anak, tetapi tidak bisa karena berbagai alasan. Jelas, child free juga berbeda dengan orang tua yang telah memiliki anak dan "belum menjadi orang tua" yang berencana untuk memiliki anak pada akhirnya.Mungkin ada banyak alasan berbeda untuk memilih tidak memiliki anak karena ada orang yang telah membuat pilihan. Tetapi dalam setiap kasus, keputusan seperti itu pada umumnya bertentangan dengan norma peradaban pronatalisme yang dominan.Pada tingkat yang paling dasar, pronatalisme adalah keyakinan yang mengakar, dipegang hampir di mana-mana di seluruh dunia, bahwa melahirkan anak dan menjadi orang tua adalah penengah utama dari kehidupan manusia yang sukses. Misalnya, jelas bahwa melahirkan anak dan menjadi orang tua telah diistimewakan oleh wacana dan institusi sosiokultural kita sejak lama.Hal ini juga diungkap oleh Gita Savitri dalam story di laman akun Instagram pribadinya, @gitasav. YouTuber tersebut menganggap bahwa saat dirinya dikaruniai anak setelah memutuskan untuk childfree adalah tidak mungkin terjadi."Di kamus idup gw, "tiba-tiba dikasih" is very unlikely. IMO lebih gampang ga punya anak dari pada punya anak. Karena banyak banget hal preventif yg bisa dilakukan untuk tidak punya (anak)," tulis Gitasav.