7 Tips Belanja Online Biar Nggak Kalap di Akhir Tahun

1. Selalu membuat daftar barang belanjaan yang akan dibeli

2. Tentukan budget

3. Perhatikan jenis promo yang ditawarkan

4. Bandingkan harga dan cari penawaran terbaik

5. Jangan belanja saat mood berantakan

6. Pilih aplikasi terbaik untuk belanja

7. Cek ulang barang yang ingin dibeli sebelum melakukan pembayaran

(WAN)

Jakarta: Siapa yang tergiur dengan diskon, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini. Biasanya banyak promo akhir tahun, bahkan promo tersebut mencapai angka 50% atau sama dengan separuh bahkan lebih dari harga normalnya.Akan tetapi, sebagai konsumen, kita kudu jeli dan berhati-hati dalam mengeluarkan uang agar tidak mengacaukan cash flow pribadi maupun rumah tangga. Nah, supaya tidak terjebak dengan trik marketing promo akhir tahun , ada baiknya kita menyimak tips berburu diskon berikut ini.Meskipun kedengarannya sudah ketinggalan zaman, menyusun daftar belanja ketika shopping ternyata masih ampuh untuk melawan godaan kalap berbelanja. Seringnya, orang masih bingung untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tak jarang pula barang yang dibeli tersebut merupakan keinginan sesaat yang berujung pada penyesalan.Penentuan anggaran di awal ini akan menolong dalam mengendalikan pengeluaran nantinya. Nah, budget belanja inilah yang kemudian akan dijadikan patokan dan dikombinasikan dengan list belanja yang telah disusun sebelumnya. Jika ternyata daftar belanjaan masih panjang tapi jatah duit foya-foya sudah tidak ada, artinya memang daya beli kita hanya segitu. Jangan malah boros ya.Tips yang tak kalah penting adalah untuk mencermati lebih detail mengenai jenis promo akhir tahun yang ditawarkan. Jenis promo yang lazim ditawarkan meliputi flash sale, buy two get one free, cashback, atau paket bundling. Apa pun namanya, semua promo tersebut tak lain dan tak bukan adalah strategi marketing. Flash sale biasanya memanfaatkan sifat konsumen yang FOMO alias tak mau ketinggalan. Padahal belum tentu juga konsumen butuh barang tersebut.Salah satu keuntungan belanja online adalah kamu bisa membandingkan harga dari berbagai toko tanpa perlu berkeliling mall seharian. Jangan ragu untuk mencari harga termurah untuk barang yang sama. Meski memakan waktu lebih lama, hasilnya akan memuaskan di akhir. Terkadang penawaran terbaik bukan dalam bentuk harga, namun jasa tambahan yang lebih menguntungkan. Jangan lupa periksa syarat dan ketentuan untuk memastikan tak ada lagi biaya tambahan.Saat emosi tidak stabil usahakan untuk tidak berbelanja saat itu juga. Sebab, beberapa orang akan secara impulsif membeli barang yang tidak diinginkan apalagi dibutuhkan. Berbelanja lah dengan kesadaran, tanyakan kepada diri sendiri apakah barang ini perlu dibeli sekarang atau masih bisa ditunda? Lewat evaluasi dan emosi yang stabil kita berpeluang lebih besar untuk membuat keputusan yang benar. Jangan sampai uang hasil jerih payah kamu terbuang sia-sia, ya!Kini, tersedia berbagai aplikasi belanja online yang bisa kamu pilih. Gunakanlah aplikasi belanja yang memberikan penawaran cashback dan gratis ongkos kirim terbaik untuk mu. Setelah mengisi keranjang belanja, jangan terburu-buru untuk check out. Tunggulah periode promo untuk mendapatkan diskon dan menghemat pengeluaran. Perhatikan juga waktu flash sale, jika beruntung kamu bisa menemukan barang yang kamu butuhkan dalam harga miring.Agar belanja tidak mubazir karena tergoda oleh harga miring, cek lagi barang belanjaan sebelum melakukan pembayaran. Jika ada barang yang tidak terlalu perlu dibeli saat pesta belanja maka dapat dikesampingkan dulu untuk menghemat anggaran belanja, apalagi jika Anda sudah membatasi transaksi di nominal tertentu. Hal ini akan membantu anda untuk lebih cermat dalam berbelanja dan memastikan jika barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan.