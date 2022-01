Cara Sederhana untuk Jaga Pisang agar Tetap Segar

Alasan pisang cepat matang?

Pisang memang dikenal memiliki banyak manfaat, tetapi sayangnya pisang bisa sangat cepat matang. Dan tentunya, pisang yang terlalu matang biasanya kurang disukai untuk dijadikan camilan.Pisang yang terlalu matang biasanya cocok dijadikan sebagai kue pisang ataupun dijadikan sebagai smoothies.Jika kamu membeli pisang dan ingin pisang agar tetap segar selama beberapa hari ke depan, ada cara sederhana dan mudah yang bisa kamu lakukan.Dilansir dari Eat This, Not That pisang merupakan salah satu buah-buahan yang akan melepaskan gas yang disebut etilen. Etilen adalah hormon tanaman yang dilepaskan dan menyebabkan pematangan buah-buahan, seperti pisang.Alpukat, tomat, dan kentang adalah beberapa jenis makanan yang mengeluarkan etilen saat matang, dan harus selalu disimpan secara terpisah dari produk yang sensitif terhadap etilen (seperti bawang dan wortel).Secara khusus, gas etilen akan dikeluarkan melalui batang pisang. Trik agar pisang tetap segar adalah dengan benar-benar membungkus batang pisang untuk menahan keluarnya gas etilen ini.Kamu dapat dengan mudah melakukan ini dengan menggunakan sepotong kecil bungkus plastik. Jika plastik tidak menempel erat, ikat juga karet gelang di bagian luar bungkus plastik.Ada beberapa spekulasi mengenai cara membungkus pisang, apakah harus dibungkus bersama-sama atau dipisah. Food52 melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui metode mana yang paling efektif untuk membuat pisang tetap segar.Setelah beberapa hari, mereka menyimpulkan bahwa membungkus pisang dengan cara terpisah atau satu per satu merupakan cara yang paling efektif untuk memperlambat proses pematangan pisang.Untuk itu, ketika membeli pisang sebaiknya kamu langsung memisahkan pisang menjadi satu per satu barulah kemudian membungkusnya dengan plastik pada bagian batang pisang.Setelah pisang mencapai tingkat kematangan yang sempurna sesuai dengan keinginanmu, cukup memasukkannya ke dalam lemari es.Pisang akan tetap pada tingkat kematangan yang sama saat berada di lemari es, sehingga masa simpannya pun lebih lama. Namun perlu diingat, jika kamu memasukkan pisang ke dalam lemari es saat masih hijau maka pisang tidak akan pernah matang.