5 Buah yang Bisa Tingkatkan Gairah Seks

1. Apel

2. Stroberi

(Ceri salah satu yang dipercaya baik untuk meningkatkan libido. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

3. Ceri

4. Nangka

5. Pisang

(TIN)

Buah banyak manfaatnya. Dilansir dari laman resmi Kemenkes, buah mengandung berbagai vitamin dan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Buah juga merupakan salah satu sumber antioksidan alami.Ada juga buah yang dapat membuat kehidupan seks lebih baik lho. Dilansir dari berbagai sumber berikut ini lima buah yang baik untuk meningkatkan gairah seks Sebuah penelitian dalam jurnal Archives of Gynecology and Obstetrics mengatakan bahwa ada potensi hubungan antara konsumsi apel harian reguler dan seksualitas yang lebih baik di populasi wanita muda.Seng dalam stroberi mempu meningkatkan testosteron yang sehat pada pria dan juga meningkatkan libido pada wanita. Antioksidan dalam buah tersebut membantu meningkatkan sirkulasi darah di sekitar alat kelamin.Ceri mengandung vitamin A dan C yang membantu meningkatkan libido pada pria dan wanita. Sebuah studi mengatakan bahwa vitamin A meningkatkan testosteron dan kadar estrogen, sementara vitamin C meningkatkan nafsu seksual dan meningkatkan volume air mani pria.Selama bertahun-tahun, buah nangka telah digunakan untuk mengobati libido rendah, disfungsi ereksi dan ejakulasi dini.Kandungan bromelain, enzim dalam buah ini dapat melawan impotensi pada pria. Selain itu, pisang juga membantu mengatur serotonin, yang meningkatkan suasana hati kamu dan juga berfungsi sebagai obat penenang ringan.